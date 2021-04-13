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13.04.2021 15:18
Рубрика: Общество

Ученые разработали робота для отслеживания опасных нефте- и газопроводов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Пресс-служба ПНИПУ Фото: Пресс-служба ПНИПУ
Фото: Пресс-служба ПНИПУ

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала робота, который позволит отследить состояние пожароопасных нефте- и газопроводов. За счет уникальной формы он сможет проникнуть в сложные изогнутые участки труб и выявить повреждения любой сложности.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- В России каждый год на внутрипромысловых трубопроводах происходит порядка 40 тысяч аварий. Более 95 процентов отказов случается из-за внутренней и наружной коррозии труб. Высокую надежность трубопроводных систем можно обеспечить с помощью роботов, которые будут проводить инспекцию многокилометровых участков, - пояснил один из разработчиков робота Дмитрий Кучев.

Сферический робот с помощью опорных колес в форме полусфер сможет определять конфигурационные особенности труб, находить вмятины, утончения и коррозионные образования. Колеса придают устройству форму эллипса. Таким образом робот может двигаться без переворотов, преодолевая сложные участки, например, наклонные трубопроводы.

По предварительным подсчетам, стоимость робота составит порядка 300 тысяч рублей.

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