Ученые разработали робота для отслеживания опасных нефте- и газопроводов

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала робота, который позволит отследить состояние пожароопасных нефте- и газопроводов. За счет уникальной формы он сможет проникнуть в сложные изогнутые участки труб и выявить повреждения любой сложности.

- В России каждый год на внутрипромысловых трубопроводах происходит порядка 40 тысяч аварий. Более 95 процентов отказов случается из-за внутренней и наружной коррозии труб. Высокую надежность трубопроводных систем можно обеспечить с помощью роботов, которые будут проводить инспекцию многокилометровых участков, - пояснил один из разработчиков робота Дмитрий Кучев.

Сферический робот с помощью опорных колес в форме полусфер сможет определять конфигурационные особенности труб, находить вмятины, утончения и коррозионные образования. Колеса придают устройству форму эллипса. Таким образом робот может двигаться без переворотов, преодолевая сложные участки, например, наклонные трубопроводы.

По предварительным подсчетам, стоимость робота составит порядка 300 тысяч рублей.