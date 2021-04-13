Производитель полимерных труб представит на ПИПФ инновационную продукцию

Компаунды, трубы и другие материалы, производимые "Группой ПОЛИПЛАСТИК", будут представлены на Пермском инженерно-промышленном форуме 15-16 апреля 2021 года на заводе имени Шпагина.

ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК" - крупнейший в СНГ производитель полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. Компания также выпускает термопластичные композиционные материалы, полимерное сырье, оказывает широкий спектр услуг: от проектирования сетей до монтажа произведенных материалов и их дальнейшего обслуживания.

Всего в "ПОЛИПЛАСТИКе" - 17 предприятий общей мощностью около 300 тысяч тонн продукции в год, более пяти тысяч сотрудников и более 20 торговых подразделений на территории России, Белоруссии и Казахстана. В активе компании - один из самых оснащенных НИИ в области композиционных материалов и полимерных труб, а также "Учебный центр "ПОЛИПЛАСТИК" для профессионального образования.

Подавляющее большинство известных марок ПЭ-труб и композитов появились на отечественном рынке благодаря инновационной деятельности компании. За 30 лет произведено более 2,5 миллиона тонн полимерной трубной продукции. Продукция компании экспортируется более чем в 50 стран. В 2020 году компания достигла значительного роста объемов производства и продаж по отношению к 2019 году. Оборот за последний год составил более 40 миллиардов рублей.

"Группа ПОЛИПЛАСТИК" постоянно дополняет продуктовую линейку и выпускает на отечественный рынок инновационную импортозамещающую продукцию. За последний год компания разработала несколько видов компаундов, открыла дополнительные линии производства труб для водоснабжения, канализации, систем капельного орошения, а также первой в России начала выпуск спирально-навивного профиля ПВХ для санации трубопроводов.

Будучи лидером в полимерной отрасли, "Группа ПОЛИПЛАСТИК" является постоянным участником множества конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом. В рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума представители компании также поделятся своими новациями и результатами работы в сфере импортозамещения. Ключевыми темами форума этого года станут промкооперация и новые технологии. Также в рамках деловой программы мероприятия эксперты и участники обсудят вопросы повышения производительности труда, инструменты государственной поддержки предприятий, перспективы использования цифровых решений в производственном секторе и развитие Пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование".

- За два дня форума на площадке пройдет 14 стратегический сессий и научно-технических советов, инициированных крупными холдингами и промышленными компаниями - "Газпром" и "Интергазсерт", дискуссионный клуб Компании "Лукойл", закупочные сессии РДЖ, "Газпром Бытовые Системы" и "ФосАгро", стратегические сессии "Уралкалия" и "Акрона", НТСы "Сибура" и "Метафракса", "ОДК-Авиадвигатель и ОДК-ПМ", НПО "Искра". Кроме того, Пермский НОЦ в дни форума проведет ряд отраслевых групп по отбору проектов", - отметил зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов.

Всего на форуме откроется более 30 стендов, на которых можно познакомиться с продукцией около 40 предприятий. Гостями форума планирует стать целый ряд спикеров федерального уровня: заместитель генерального директора ГК "Ростех" Александр Назаров, член правления ПАО "ПАО "СИБУР Холдинг" Александр Петров, председатель Совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов, генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, председатель Совета директоров АО "МХК ЕвроХим" Игорь Нечаев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и другие.

Представительство пермских предприятий будет не менее высоким. Участие в ПИПФ примут генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков, председатель совета директоров ПАО "Метафракс" Армен Гарслян, заместитель генерального директора АО "ОДК" по управлению научно-производственным комплексом "Пермские моторы" Александр Иноземцев и другие.

Ознакомиться с предварительной программой форума и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте ПИПФ: https://engineerforum.ru/