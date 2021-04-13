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13.04.2021 13:38
Рубрика: Экономика

Собянин: Карта "Тройка" заработает в Перми и Комсомольске-на-Амуре

Текст: Любовь Проценко

Картой "Тройка" можно оплатить проезд в Перми и Комсомольске-на-Амуре. Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Пассажиры московского метро могут заказать карту "Тройка" со своим фото

Работу по внедрению карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте столичные власти ведут с начала 2020 года. Она уже работает, например, в Тульской области, где с её помощью совершено свыше 755 тысяч поездок. В Подмосковье "Тройкой" можно оплатить проезд на 400 маршрутах. С завтрашнего дня, 14 апреля 2021 года, к ним добавятся ещё более 300 маршрутов.

Новый этап этой работы - внедрение "Тройки" в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре. Всего заинтересованность в этом новшестве и интеграции своих билетных систем на базе карты "Тройка" высказались более 40 регионов и городов России, включая Владимирскую, Мурманскую, Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую и Ярославскую области, а также города Сочи и Ульяновск.

Благодаря внедрению карты "Тройка" жители регионов получают возможность для более комфортного пользования общественным транспортом как у себя дома, так и при поездках в Москву. Аналогичные возможности возникают у москвичей при поездках в другие регионы.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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