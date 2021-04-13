В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке

В столице Татарстана начата доследственная проверка после того, как девочку на детской площадке затянуло в песок.

По предварительным данным инцидент произошел во дворе дома №11 на улице Гарифьянова во время прогулки мамы с дочкой. По словам женщины, девочка оказалась в песке по пояс и пробыла так около 20 минут. Во время попыток вытащить ребенка мать тоже едва не оказалась в ловушке, но в итоге им обеим удалось выбраться.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.