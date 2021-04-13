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13.04.2021 21:21
Рубрика: Власть

В Мордовии не планируют снимать противоэпидемические ограничения

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Несмотря на снижение темпов заболеваемости COVID-19, в Мордовии пока не планируют снимать противоэпидемические ограничения. Об этом заявил врио главы Мордовии Артем Здунов на состоявшемся во вторник в Саранске заседании Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО под руководством полномочного представителя президента в округе Игоря Комарова.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Одной из главных тем встречи стала борьба с коронавирусом. Как отметил Игорь Комаров, по сравнению с прошлым годом ситуация в регионах округа улучшилась, но расслабляться нельзя - не исключена третья волна пандемии. Поэтому вопрос снятия отдельных ограничительных мер необходимо тщательно контролировать.

Фото: Николай Гагарин
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- Сегодня на первый план выходит массовая вакцинация. В целом округ демонстрирует хорошие темпы, незначительно уступая среднероссийскому показателю, - констатировал полпред. - Глава государства неоднократно подчеркивал важность продолжения наращивания темпов вакцинации для формирования коллективного иммунитета. Это напрямую влияет на сроки преодоления эпидемии, окончательного выхода из режима ограничений.

По словам врио главы РМ Артема Здунова, вспышка пандемии стала испытанием на прочность для всей системы здравоохранения республики и позволила увидеть все издержки и недочеты, нуждающиеся в корректировке. По итогам 2020-го, прошедшего под знаком коронавируса, во всех регионах ухудшилась демографическая статистика. Для выправления ситуации необходимо повысить эффективность системы здравоохранения.

- Сейчас, когда установилась солнечная, теплая погода, многим хочется снять маски, но специалисты говорят, что делать это опрометчиво, - отметил Здунов. - В Мордовии до сих в борьбе с распространением COVID-19 задействовано 3000 медиков. Ситуацию с вакцинацией отслеживаем постоянно, еженедельно проводятся заседания оперштаба. Самое главное - немедленное доведение вакцины, которая поступает из федерального центра, до районов и прививочных пунктов. У нас работают 42 прививочных пункта и 17 мобильных пунктов - они тоже очень помогают: подъезжают к местам массового скопления людей, торговым точкам. Кроме того, в проведении вакцинации участвуют около 100 волонтеров. И, конечно, важна разъяснительная работа, чтобы все понимали: необходимо достичь 60-процентной вакцинации населения - это уровень безопасности для всего общества.

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