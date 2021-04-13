В Пензе блогеров накажут за видеролики в полицейской форме

Новости

МЧС: Пожар в Санкт-Петербурге до конца пока не потушен 11:29
Андрей Бочкарев: В 2021 году в Москве достроят 54 дома для обманутых дольщиков 11:20
Вышел трейлер новых "Смешариков" 11:19
В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому 11:18
Названа доля отечественных лекарств на российском фармрынке 11:14
Рябков назвал заход кораблей ВМС США в Черное море "игрой на нервах" России 10:58
Родители старшеклассников тратят на репетиторов 14 тысяч рублей в месяц 10:56
В Госдуме раскритиковали Госдеп США за пост о Гагарине 10:52
Ольга Бузова отказалась вести новый "Дом 2" 10:49
Посол РФ в Болгарии: ЕС демонстрирует "нерасторопность" в одобрении вакцин 10:49
Рябков: США должны определиться с позицией по ДОН до конца мая 10:47
Die Welt предупредил об угрозе полного исчезновения бананов 10:41
Спортсмен бегом преодолел путь от Петербурга до Владивостока 10:39
Дептранс Москвы призвал водителей сменить резину 10:38
Россия и Иран подписали соглашение о культурных центрах 10:32
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом 10:26
Число согласных на "черную" зарплату россиян упало до минимума за 12 лет 10:26
Рослесхоз возглавит Иван Советников 10:06
Лавров: Россия готова помогать Ирану в борьбе с пандемией COVID-19 10:01
В Крыму попросили Запад обосновать военное присутствие у границ РФ 10:00
В Миннесоте продолжаются протесты после убийства полицейским афроамериканца 09:58
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские 09:51
Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма 09:47
РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности 09:46
Китай призвал Японию не сбрасывать воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 11:17
Рубрика: Происшествия

В Пензе блогеров накажут за видеролики в полицейской форме

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Перед судом предстанут два блогера из Пензы. Они переодевались в полицейскую форму, записывали юмористические ролики и размещали их на открытых платформах и в соцсетях, сообщили в УМВД по региону.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Дело о смерти девушки во время стрима блогера Reeflay передали в суд

- В общей сложности было отснято около 20 таких видео. Сценарии видеороликов предусматривали употребление ненормативной лексики, формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур. При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду, - пояснили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

В отношении блогеров составлены административные протоколы по статье 17.12 КоАП. Она предусматривает ответственность за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей. Полицейская форма подлежит конфискации. Также изъята аппаратура, на которой осуществлялся видеосъемка и монтаж.

Материалы направлены в мировой суд для вынесения приговора.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские
За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах
Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа