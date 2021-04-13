В Пензе блогеров накажут за видеролики в полицейской форме

Перед судом предстанут два блогера из Пензы. Они переодевались в полицейскую форму, записывали юмористические ролики и размещали их на открытых платформах и в соцсетях, сообщили в УМВД по региону.

- В общей сложности было отснято около 20 таких видео. Сценарии видеороликов предусматривали употребление ненормативной лексики, формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур. При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду, - пояснили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

В отношении блогеров составлены административные протоколы по статье 17.12 КоАП. Она предусматривает ответственность за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей. Полицейская форма подлежит конфискации. Также изъята аппаратура, на которой осуществлялся видеосъемка и монтаж.

Материалы направлены в мировой суд для вынесения приговора.