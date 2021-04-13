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Рубрика: Происшествия

Когда наступит прозрение

Предприниматель-инвалид десятый год пытается защитить свои права
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 78(8429)
Саратовский арбитражный суд отказал предприятию ООО "Орион-Сервис ЛТД" в удовлетворении иска о взыскании убытков с администрации Саратова в 16 миллионов рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение арбитражного суда выглядит как издевательство над законом, здравым смыслом и больным человеком. Фото: Андрей Куликов/РГ Решение арбитражного суда выглядит как издевательство над законом, здравым смыслом и больным человеком. Фото: Андрей Куликов/РГ
Решение арбитражного суда выглядит как издевательство над законом, здравым смыслом и больным человеком. Фото: Андрей Куликов/РГ

В статье "Ослепление" ("РГ" от 25.06.2019) описана история саратовца Андрея Костерина, которая, казалось бы, едва ли кого-то может оставить равнодушным. Андрей, как и десятки других саратовских предпринимателей, лишился бизнеса в 2012 году. Тогда в городе руководство муниципалитета развернуло очередную кампанию по борьбе с нестационарными объектами торговли. Под шумок сносили все павильоны подряд, независимо от того, законно или незаконно они были установлены.

Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
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Костерину принадлежал павильон на 11 торговых мест, которые сдавались в аренду другим предпринимателям. У коммерсанта имелись все необходимые правоустанавливающие документы, договор аренды земельного участка был заключен на несколько лет вперед. Городские власти могли бы судиться с предпринимателем, добиваясь расторжения заключенного с ним договора аренды. Однако павильоны просто демонтировали и вывезли.

7 марта 2012 года Андрей уезжал в Москву для медицинского обследования, чтобы определиться с клиникой для проведения операции по восстановлению зрения. Костерин уже ждал поезда на вокзале, когда ему позвонили и сказали, что павильоны сносят. Предприниматель помчался на место происшествия. Остановить снос ему не удалось, однако все происходящее он снял на видео, которое впоследствии помогло ему в судах. Почти семь лет Андрей Костерин безуспешно пытался взыскать стоимость украденных павильонов, возместить причиненные убытки и привлечь виновных к ответу.

После случившегося Костерин полностью ослеп. По его словам, все эти годы он надеялся, что зрение все-таки удастся вернуть с помощью операции.

- Нужно несколько операций, сначала пересаживают роговицу на один глаз, если она приживется - тогда на другой. Все это время, чтобы не произошло отторжение пересаженных тканей, необходимо пить лекарства, снижающие иммунитет. Я держу связь с врачами, выполняю их рекомендации, не курю и не пью алкоголь. Однако чем больше проходит времени, тем выше риски и ниже вероятность благополучного исхода, - говорит бывший предприниматель.

Сумма, необходимая для лечения в немецкой клинике, составляет 100 тысяч евро. Компенсацию за бизнес, которого его лишили, позволит оплатить услуги медиков.

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Перелом в борьбе предпринимателя за справедливость, как он убежден, произошел благодаря помощи нового на тот момент прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Расследование передали из полиции в СК, следствие привлекло к уголовной ответственности бывшего начальника управления по развитию потребительского рынка мэрии Николая Годунова. В июне 2019 года суд признал Годунова виновным в превышении должностных полномочий. В решении судьи Никиты Вдовина указано, что Годунов снес павильоны, желая показать себя "успешным и исполнительным" сотрудником и опасаясь недовольства начальства.

Чиновник Годунов снес павильоны Костерина, желая показать себя "успешным и исполнительным" сотрудником и опасаясь недовольства начальства

На следствии и в суде сотрудники мэрии подтвердили, что указание о сносе павильонов Костерина поступило от бывших руководителей Саратова: главы города Олега Грищенко и сити-менеджера Алексея Прокопенко. У последнего уже есть две судимости, а сейчас его судят по третьему делу - о растрате денег, собранных за коммунальные услуги. Бывший мэр Грищенко скончался в 2017 году и может давать показания только "высшему суду".

После приговора взыскание убытков с администрации Саратова должно было стать простой формальностью. Существует обширная судебная практика, а также разъяснения Верховного суда по подобным делам. В решении пленума Верховного суда от 13.10.2020 N 23 прямо указано, что вред, причиненный в результате действий и бездействий должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления, возмещается за счет казны.

Однако Андрею Костерину отказали. В решении судьи Вероники Козиковой написано, что ответчик пропустил исковой срок давности, который, по мнению судьи, надо отсчитывать с момента нарушения прав предпринимателя, то есть с 2012 года. При этом в деле имеются предыдущие решения арбитражного суда по обращениям Андрея Костерина. Ему отказывали потому, что не были установлены виновные в сносе павильонов. Теперь же, когда виновный установлен, судья отказывает, потому что якобы пропущен исковый срок.

- На основании 200 статьи Гражданского кодекса РФ начало срока исковой давности зависит от даты установления надлежащего ответчика по иску. В данной ситуации он должен рассчитываться с 2018 года, когда было возбуждено уголовное дело. - объясняет адвокат Ксения Хачумян.

По мнению защитника, арбитражный суд должен был положить в основу своего решения обстоятельства, установленные Волжским районным судом по уголовному делу, которые свидетельствуют, что руководство города было осведомлено о незаконных действиях чиновника Годунова.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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После решения арбитражного суда у инвалида 1-й группы подскочило давление, стала отниматься рука... К счастью, близкие Костерина быстро обратились к врачам, они сумели помочь.

Как рассказал Андрей Костерин, когда в начале 1990-х годов он выбирал название для своего предприятия, ничего не знал о мифическом охотнике Орионе, в честь которого названо известное созвездие. По одной из версий мифа Орион слепнет, но после тяжких испытаний зрение герою вернул бог солнца Гелиос.

У меня практически нет сомнений, что это решение Саратовского арбитражного суда, скорее всего, отменят вышестоящие суды. Но для Андрея Костерина самое страшное, что время уходит.

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