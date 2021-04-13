Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в марте заявил, что город закупит 11 ретротрамваев. В начале апреля департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода разместил на электронной площадке заявку о приобретении в лизинг 11 трамвайных вагонов за 945,9 миллиона рублей. Они должны быть выполнены в ретродизайне, но обладать современной "начинкой", включая бесплатный Wi-Fi. Поступление вагонов предполагалось летом нынешнего года, аккурат к празднованию 800-летия города.

Время от времени в Нижнем Новгороде по праздникам на линию выпускали настоящий ретротрамвай. Фото: Николай Нестеренко

В принципе посыл понятен и исторически подкреплен. Известно же, что первый электрический трамвай на территории современной России появился именно в Нижнем Новгороде в мае 1896 года, накануне открытия Всероссийской художественной и торгово-промышленной выставки. Однопутная линия длиной 4,3 километра вела от главного входа выставки мимо железнодорожного вокзала, через ярмарку до плашкоутного моста через Оку. Правда, к тому времени в Российской империи уже бегали электрические трамваи: в Киеве, но нынче это другое государство.

Многим показалось, что закупать 11 вагонов "под старину" и тратить на это почти миллиард рублей ради недолгого их использования в ограниченный период времени не очень рачительно. На что в администрации ответили, что вагоны будут эксплуатироваться и после юбилея. В таком случае непонятно, зачем переплачивать за ретронаружность. На те же деньги можно купить 17 современных. Да и "ретро" весьма условное - новодел, имитация.

- Для меня непонятен смысл закупки. В Нижнем Новгороде для них нет инфраструктуры, а на существующих маршрутах практически нет турпотока. То есть ими будут пользоваться в основном горожане. Но ретровагоны не приспособлены к современным потребностям и условиям перевозок. В частности, у них деревянные скамьи для пассажиров. То есть закупка не решает ни задачу создания привлекательной для туристов возможности, ни насыщения современными трамваями городской сети, - недоумевает Сергей Измайлов, генеральный директор компании "Форвард" и руководитель направления стратегического развития компании "Фабрика композитов".

Сергей знает, о чем говорит, поскольку одна из руководимых им компаний занимается, в частности, производством трамвайных кузовов из композитных материалов. По его словам, технология позволяет получить любой внешний вид: хоть суперсовременный, хоть ретро. И главное - за меньшие деньги.

Кстати, о деньгах. Один вагон обойдется Нижнему Новгороду в 85,9 миллиона рублей. Сравнение трамвайных закупок в 2020-2021 годах, осуществленных в других российских городах, отнюдь не в нашу пользу.

Нижним Тагилом закуплено три современных низкопольных трамвая по 37,3 миллиона рублей за штуку. Девяносто вагонов закупила столица - по 51,44 млн рублей. Ижевску и Перми односекционные низкопольные вагоны обошлись в 47 миллионов. Новокузнецк приобрел двухсекционные низкопольные трамваи по 67,4 миллиона рублей за один вагон.

Правда, Санкт-Петербург закупил трамваи дороже, чем это планирует сделать Нижний Новгород, - по 92 миллиона рублей. Вот только при семипроцентной разнице в цене вместимость в 1,5-2 раза выше. Даже если не говорить о комфортабельности.

Ульяновск купил в лизинг вагоны трамвая по близкой к нижегородской заявке цене -89,65 миллиона рублей, но закупка прошла по программе "Безопасные и качественные дороги", и муниципальный бюджет оплатил всего 40 процентов стоимости.

В конце прошлой недели администрация Нижнего Новгорода сняла с портала госзакупок трамвайную заявку. Но буквально через несколько часов появилось объяснение: "закупку отменили, чтобы внести уточнения в документацию. Правки носят технический характер. Количество закупаемой техники и выделяемые средства останутся неизменными. В ближайшее время обновленный документ будет размещен на сайте госзакупок".

Словом, история совсем-совсем не завершена.