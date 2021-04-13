Число волков в Иркутской области в пять раз превысило норму

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области выслушали доклад чиновников правительства об экономическом стимулировании добычи волка. Засилье в лесах области этих хищников тревожит специалистов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По данным областного министерства лесного комплекса, оптимальное количество волков в Приангарье - 1000-1500 особей (максимально допустимое - 3500). Такое число этих хищников позволяет поддерживать устойчивое состояние популяций копытных, регулирует распространение опасных заболеваний (например, бешенства) и в целом помогает обеспечивать экологическое равновесие.

Между тем последний зимний учет показал, что в этом году численность волков в регионе приблизилась к шести с половиной тысячам. Прирост, по мнению, сотрудников министерства, связан, в частности, с ограничениями на охоту и снежной зимой.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра Степана Пересыпкина, с нынешнего года правила охоты разрешают добычу волка не только с помощью огнестрельного оружия, но и петлями, увеличены сроки охоты, планируется организация облав.

Эти и другие меры призваны отрегулировать численность хищников. Депутаты и чиновники области намерены рассмотреть возможность дополнительного поощрения охотников и получения поддержки федерального центра.