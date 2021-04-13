Депутаты проконтролируют ситуацию с дорожным движением в Новосибирске

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети (УДС) Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения - ключевые темы, которые вместе с представителями общественности, специалистами профильных ведомств рассмотрели члены комитета Законодательного собрания области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Кроме того, первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов обратил внимание коллег на состояние трамвайных остановок в областном центре. Вице-спикер напомнил о страшной трагедии, которая произошла 30 марта 2020 года: известный журналист, телеведущий ГТРК "Вести-Новосибирск" Антон Лучанский выходил из трамвая, и его сбил нетрезвый лихач.

- Большинство трамвайных остановок по-прежнему небезопасны. Люди выходят из трамвая, а мимо гонят авто, которые в большинстве даже не притормаживают. Гонят сквозь остановку, сквозь людей. Остановки трамвая на данный момент - место повышенной опасности. Они должны быть хорошо оборудованы, - акцентировал внимание Андрей Панферов.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов доложил, что из 251 трамвайной остановки 115 расположены на проезжей части. В 2020 году мэрия обустроила 14 платформ трамвая, в плане - 70 остановочных пунктов. В этом году планируется обустроить 18 посадочных платформ.

Депутат Сергей Титков предложил выделить на эти цели средства из дорожного фонда.

- Надо придать системный характер решению этой проблемы. В течение года - полутора этот вопрос мы должны закрыть, - отметил председатель комитета Майис Мамедов.

Что касается ситуации с движением транспорта по улицам Новосибирска, то депутаты совместно с членами областного правительства после ее изучения наметили перспективные направления.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, межведомственная группа при минтрансе региона считает, что для обеспечения более свободного движения следует изменить фазы работы светофоров на площади Лыщинского, проспекте Карла Маркса, улице Большевистская, площади Труда и площади Энергетиков. Поручение губернатора Андрея Травникова - увеличить пропускную способность и скоростной режим на ул. Станционная. Для этого Минтранс выработал предложения по ограничению движения большегрузного транспорта, синхронизации светофоров на ул. Станционной, пл. Энергетиков и пл. Труда, а также ограждению проезжей части для исключения выезда транспорта на полосу встречного движения. Оптимизировать транспортные потоки на Станционной позволят надземные пешеходные переходы, многоуровневые развязки на перекрестках и железнодорожных переездах.

Ряд мер уже принят мэрией города: для увеличения пропускной способности улиц изменены фазы работы светофоров на перекрестке улиц Нарымская и Дуси Ковальчук, на пл. Труда будет увеличена фаза зеленого сигнала.

Депутаты обратили внимание, что этого явно недостаточно для улучшения ситуации на дорогах.

- Надо регулировать не отдельные светофорные объекты, а систему в целом, - подчеркнул депутат Александр Барсуков.

Подводя итог заседания, председатель транспортного комитета заксобрания Майис Мамедов отметил, что в настоящее время между комитетом, минтрансом и мэрией Новосибирска достигнуто соглашение о координации действий, направленных на повышение пропускной способности УДС и обеспечение безопасности дорожного движения.

- На ближайшем выездном заседании комитета мы рассмотрим, как меняется ситуация. Нужно определиться с исполнителями и сроками, - сказал Мамедов.