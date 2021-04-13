В Красноярске полиция разбила дубинкой Mercedes пьяного водителя

Новости

Лавров: Россия готова помогать Ирану в борьбе с пандемией COVID-19 10:01
В Крыму попросили Запад обосновать военное присутствие у границ РФ 10:00
В Миннесоте продолжаются протесты после убийства Данте Райта 09:58
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские 09:51
Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма 09:47
РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности 09:46
Китай призвал Японию не сбрасывать воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан 09:35
Сергунина: В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 09:32
Савченко рассказала об обмане Киевом участников конфликта на Донбассе 09:32
В Приамурье подожгли два автомобиля депутатов 09:27
В Хабаровске скончался народный артист России Игорь Желтоухов 09:20
Самый теплый день с начала года ожидается сегодня в Москве 08:46
Основатель Alibaba за день почти полностью "отыграл" рекордный штраф в Китае 08:46
Глава МЧС отправил группу центрального аппарата в Санкт-Петербург 08:34
На "Невской мануфактуре" потушили открытый огонь 07:56
Реставрация горевшего кардиоцентра в Благовещенске начнется в 2022 году 07:53
Малайзия частично снимет ограничения из-за коронавируса 07:45
На Московской бирже рубль начал укрепляться к доллару и евро 07:42
Бирюков: Началась инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза" 07:33
Число пострадавших пожарных на мануфактуре в Петербурге достигло трех 06:49
Минфин Китая оштрафовал 19 компаний за высокие цены на лекарства 06:33
Посольство РФ в США упрекнуло госдеп в искажении памяти о Гагарине 05:50
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата 05:36
Хабаровский край накрыл снежный циклон 04:57
Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян 04:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 09:05
Рубрика: Происшествия

В Красноярске полиция разбила дубинкой Mercedes пьяного водителя

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

После погони за нарушителем сотрудники ДПС Красноярска были вынуждены применить "физическую силу, спецсредства и средства ограничения подвижности", сообщает региональный главк МВД.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил, как пьяных водителей

Дорожный инцидент произошел на правобережье столицы региона. Полицейские обратили внимание на иномарку, водитель которой при виде патрульных увеличил скорость. Требование остановиться он проигнорировал.

Инспекторам удалось догнать Mercedes в районе улицы Мичурина. 42-летний водитель с признаками опьянения, по информации пресс-службы краевой полиции, вел себя "агрессивно и неадекватно". Просьбу предъявить документы он не выполнил.

Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло немецкого автомобиля дубинкой, после чего на автолюбителя надели наручники. Медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян.

Владелец иномарки оштрафован на тысячу рублей. Кроме того, ему грозит лишение специального права управления транспортными средствами на два года и штраф в 30 тысяч рублей. Mercedes помещен на специализированную стоянку.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск РГ-Видео

Главное сегодня

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские
Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа