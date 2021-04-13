В Красноярске полиция разбила дубинкой Mercedes пьяного водителя

После погони за нарушителем сотрудники ДПС Красноярска были вынуждены применить "физическую силу, спецсредства и средства ограничения подвижности", сообщает региональный главк МВД.

Дорожный инцидент произошел на правобережье столицы региона. Полицейские обратили внимание на иномарку, водитель которой при виде патрульных увеличил скорость. Требование остановиться он проигнорировал.

Инспекторам удалось догнать Mercedes в районе улицы Мичурина. 42-летний водитель с признаками опьянения, по информации пресс-службы краевой полиции, вел себя "агрессивно и неадекватно". Просьбу предъявить документы он не выполнил.

Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло немецкого автомобиля дубинкой, после чего на автолюбителя надели наручники. Медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян.

Владелец иномарки оштрафован на тысячу рублей. Кроме того, ему грозит лишение специального права управления транспортными средствами на два года и штраф в 30 тысяч рублей. Mercedes помещен на специализированную стоянку.