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13.04.2021 15:58
Рубрика: Власть

В Новосибирске в 2022 году отремонтируют школу на улице Панфиловцев

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Октябрьском районе Новосибирска продолжается капитальный ремонт филиала школы №167.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Здание 50-х годов постройки будет полностью обновлено к началу учебного года в 2022 году, - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

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В пресс-центре мэрии уточнили, что школа, построенная в 1953 году, находилась в аварийном состоянии и требовала срочного ремонта. Однако включить объект в федеральную программу и построить на этом месте новое здание оказалось невозможно: условия программы этого не позволяют.

- Таких школ у нас несколько. Мы должны были найти способ быстро и недорого восстановить их за счет возможностей муниципального бюджета и при поддержке области. И мы нашли такое решение. По этой схеме мы уже отремонтировали несколько детских садов, школу "Перспектива" в Октябрьском районе. Также будет полностью обновлено и это здание, - рассказал Анатолий Локоть.

Специалисты доложили главе города, что капремонт образовательного учреждения разбит по видам работ на четыре этапа. Первый уже завершен - выполнены замена кровли и ремонт чердачного перекрытия. Второй этап включает капремонт инженерных сетей, приведение в нормативное состояние санузлов, ремонт спортзала, крыльца, спусков в подвал, замену окон. Его планируют завершить в августе 2021 года. В ходе третьего и четвертого этапов будут выполнены отделочные работы, благоустройство территории, отремонтирован фасад, проведены противопожарная сигнализация, видеонаблюдение, слаботочные системы. Завершить все работы планируется к началу учебного года в 2022 году.

На финансирование всех работ направят 170 миллионов рублей из муниципального и областного бюджетов. Стоимость одного школьного места составит 450-500 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем при строительстве новой школы.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что после завершения ремонта в школе будут заниматься около 400 ребят - ученики начальных классов. Средние и старшие классы останутся в основном здании школы на улице Добролюбова, 233. Сейчас, на время ремонта, сюда переведены все ученики филиала.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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