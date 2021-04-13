Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК

Режим ЧС введен во вторник, 13 апреля, в городе Байкальске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Возникла опасность переполнения карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и вероятность перелива так называемых надшламовых вод, пояснили в региональном кабмине.

До введения режима чрезвычайной ситуации глава региона Игорь Кобзев дал поручение соответствующим ведомствам обследовать Бабхинский и Солзанский полигоны, на территории которых находятся карты.

Опасность перелива связана с обильными осадками минувшей зимы.

Для понижения уровня воды с карт вышеназванных полигонов будет проведена ее очистка до нормативов, соответствующих приказу Министерства природных ресурсов РФ.