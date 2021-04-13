Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму

Фигурантом дела, которое вёл СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, стал гражданин Таджикистана Икболжон Шамшидинов. Он обвиняется по уголовной статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдания терроризма, а также склонение лиц, к участию в деятельности международной террористической организации".

Шамшидинов был студентом Северо-Кавказского федерального университета. В СК рассказали, что с 16 апреля 2019 по 29 января 2020 года он находился в Ставрополе и будучи приверженцем радикальных течений ислама, активно выражал солидарность с террористами, воюющими в составе двух международных террористических организаций. При этом молодой человек знал, что эти организации признаны террористическими и их деятельность запрещена на территории России.

Студент разместил в социальных сетях несколько видеофайлов, оправдывающих и пропагандирующих терроризм. Кроме этого он предоставил пользователям интернет-ресурсов свободный доступ к таким файлам и возможность их использования. Шамшидинов склонял своих знакомых к участию в деятельности международных террористических организаций.