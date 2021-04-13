Новости

Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолет "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию других сервисов 18:13
"Спартак" условно наказан игрой без зрителей за оскорбления Гилерме 18:11
В РФПИ рассказали о масштабах производства вакцины "Спутник V" в Индии 18:08
Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ 18:06
К тушению пожара на окраине Воронежа подключили поезд 18:05
ЭСК РФС признал верными решения судьи в матче "Локомотив" - "Спартак" 18:03
Компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе 17:42
На "Невской мануфактуре" выявлены грубые нарушения пожарной безопасности 17:40
В Саратовской области упал легкомоторный самолет 17:40
Ландшафтные пожары подошли к Воронежу 17:40
В Рязанской области загорелась деревня 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 19:22
Рубрика: Происшествия

Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму

Текст: Наталья Козлова

Фигурантом дела, которое вёл СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, стал гражданин Таджикистана Икболжон Шамшидинов. Он обвиняется по уголовной статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдания терроризма, а также склонение лиц, к участию в деятельности международной террористической организации".

На четырех жителей Кубани завели дела об экстремизме

Шамшидинов был студентом Северо-Кавказского федерального университета. В СК рассказали, что с 16 апреля 2019 по 29 января 2020 года он находился в Ставрополе и будучи приверженцем радикальных течений ислама, активно выражал солидарность с террористами, воюющими в составе двух международных террористических организаций. При этом молодой человек знал, что эти организации признаны террористическими и их деятельность запрещена на территории России.

Студент разместил в социальных сетях несколько видеофайлов, оправдывающих и пропагандирующих терроризм. Кроме этого он предоставил пользователям интернет-ресурсов свободный доступ к таким файлам и возможность их использования. Шамшидинов склонял своих знакомых к участию в деятельности международных террористических организаций.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Рябков назвал заход кораблей ВМС США в Черное море "игрой на нервах" России
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа