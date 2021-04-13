Члена Творческого союза художников России из Минеральных Вод Оксану Свенскую в шутку называют "мама Карло". Она делает авторские куклы из дерева, и покупатели разбирают их еще на черновом этапе. Сейчас ее работы украшают частные коллекции жителей не только России, но и других стран.

Оксана Свенская: С куклой надо играть, значит, она должна быть прочной, так что дерево - самый подходящий материал. Фото: Из архива Оксаны Свенской

Одним своим детищем Оксана дорожит особенно и точно никогда не продаст - это Пиноккио, которого она вырезала после просмотра одноименного итальянского фильма. Теперь сказочный мальчишка послушно сидит на полке в мастерской, наблюдая за рождением новых персонажей. Находится кукольный цех на загородной даче семьи Свенских.

- В 2010 году, когда младший сын пошел в первый класс, на семейном совете мы решили, что я оставлю работу и все внимание буду уделять ему, - рассказывает Оксана. - Но сидеть дома без дела оказалось скучно. Однажды мне попалась на глаза брошюра "Декупаж. Перекраска мебели". На тот момент я смутно понимала, что это такое, но возможность декорировать предметы интерьера - шкатулки, часы - меня захватила. По натуре я человек энергичный, никогда не откладываю задуманное в долгий ящик. Старший сын Никита только поступил в московский институт. Составила список материалов, чтобы он поискал их в магазинах. Так все и завертелось. Свои первые работы, как и любой начинающий автор, я, естественно, дарила, просто испытывая радость от самого процесса творчества.

По специальности Свенская - педагог профессионального образования, однако в 1990-х годах ее знания оказались слабо востребованными. Так что она успела поработать в разных сферах: трудовым инспектором на железной дороге, менеджером в автосалоне, кассиром. Декупаж дал ей огромные возможности. Параллельно Оксана начала шить плюшевых мишек Тедди. Позже они трансформировались в Тедди-долл (мишка с человеческим лицом). И вот, когда в ее руках стали оживать первые миниатюрные лица из пластмассы, возникла мысль о создании полноценных кукол.

- Сначала пыталась лепить из самозастывающей глины, но результат меня не удовлетворил, - продолжает Оксана. - Изделия получались хрупкими и неживыми. Если где-то треснуло, то излом необходимо замазывать. А с куклой надо играть, значит, она должна быть прочной. Так что дерево - самый подходящий материал. Сын привез из Москвы три специальных ножа и заготовки - бруски ольхи и липы. Во всех нюансах разбиралась сама, без курсов. Наверное, секрет моего мастерства в том, что этому делу я посвящаю много времени, нарабатывая технику шестой год подряд. Оказалось, что мастеров деревянной куклы мало, ниша практически свободна.

У деревянной куклы - своя специфика. Древесина благодаря своей структуре изначально смотрится хорошо, поэтому перед творцом стоит задача не испортить фигуру росписью и одеждой, чтобы, так сказать, за нарядом кукла не померкла.

- Одежда - лишь штрих, завершающий образ, поэтому если у моего Наполеона не будет эполетов, а у Чаплина - белоснежной рубашки, то ничего страшного, ведь у кукол не все как у людей, - признается Свенская.

Мастер работает в комбинированной технике "дерево-текстиль": туловище шьет из ткани и набивает опилками, а голову, руки и ноги выстругивает из брусков. Исключение делает только для Пиноккио и Буратино, поскольку это классика жанра. Фигуры поначалу шкурила, но затем перестала: нарочитая грубоватость, когда виден каждый след резца, придает кукольным чертам больше выразительности и эмоций. Лица прорисовывает меловыми красками и покрывает воском.

Не всегда стоимость изделия зависит от расходов на материалы: бруски и краски стоят копейки, огромную роль играет мастерство

Кстати, коллекционеры (да и театральные работники) не раз отмечали сходство ее полуметровых фигур с куклами-актерами - обладая шарнирными соединениями, они могут свободно сидеть, скрестив тонкие ноги, или задумчиво подпереть рукой подбородок. Недаром первые работы Свенской в винтажном стиле - Пьеро, Пьеретта, Арлекин - воплощение героев итальянской комедии дель арте.

- Сценические марионетки оформлены условно, все в них утрировано: рот, глаза, нос, мои же персонажи более проработаны, - считает мастер. - Хотя если бы у меня была вторая жизнь, то я бы поехала в Санкт-Петербург и выучилась на кукольника.

Ставропольчанка активно участвует в различных мероприятиях. Недавно она побывала в Москве на XI Международной выставке "Искусство куклы", где представила коллекцию мужских фигур "Февраль" - от знаменитого детектива Эркюля Пуаро до "того самого Мюнхгаузена". Площадку, на которой собираются художники из разных уголков страны, обязательно посещают коллекционеры, которые знают толк в экспонатах. За одну куклу Оксана Свенская может запросить около 25-30 тысяч рублей, но так было не всегда.

- Цена товара часто зависит от бренда и имени. В нашем деле действует такой принцип: если ты - неизвестный мастер, как бы хороша ни была кукла, либо ты ее не продашь, либо отдашь задешево, - говорит она. - Также не всегда стоимость изделия зависит от расходов на материалы: бруски и краски для моих кукол стоят копейки, огромную роль играет мастерство. Первых кукол я отдавала практически даром. Сейчас продать работу за бесценок я уже не смогу, потому что вложила в нее много сил. Моя жизнь подчинена творческому распорядку, и это время я забираю у своей семьи. Конечно, без поддержки мужа и сыновей у меня бы вообще ничего не получилось.

Среди ее покупателей много иностранцев. Есть заказчики из Бразилии, Италии, США, Бельгии и Дании.

- Для нашего менталитета Щелкунчик - страшный, а для тех же американцев он прямо "вау". Они даже просят сделать его злее, - улыбается кукольный мастер. - Конечно, играет роль и экономическая составляющая, у иностранцев больше возможностей оплатить дорогую куклу. Они собирают целые коллекции.

Кстати

Коллекционеры очень ценят уникальные игрушки (в особенности шарнирные куклы из фарфора), выполненные в единственном экземпляре. Покупка такого изделия - своеобразное вложение капитала. Поэтому выставки - важные события, где анонсируются новые коллекции, проходят авторские семинары и мастер-классы, вручаются международные награды. Большая их часть проходит в Москве, в Сочи организуют фестиваль kultKUKOLfest. Сейчас Оксана готовит новые работы, в том числе трудится над серией "Ангелы среди нас". На этажерке уже возвышаются четыре добрых вестника: Май, Июнь, Июль и Апрель. Всего их будет двенадцать.