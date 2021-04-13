В регионе рассчитывают получить субсидии для завершения строительства селепропускных сооружений на поляне Азау в курортной зоне Приэльбрусья. На работы необходимо 48 миллионов рублей.

- Сейчас занимаемся этим вопросом, есть предварительная договоренность с федеральным центром о получении средств, - заявил министр строительства и ЖКХ региона Алим Бербеков.

Осенью 2017 года в Эльбрусском районе дважды сошли мощные сели. В результате прорыва горного озера Башкара на долину Адыл-су обрушился грязекаменный поток, который привел к разрушению нескольких участков федеральной трассы Прохладный - Азау. Отрезанными от внешнего мира оказались около восьми тысяч жителей республики и туристов, в том числе иностранных. Повреждения получила обсерватория РАН, ведущая наблюдения за нейтрино. Тогда погибли три человека.

Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель главы администрации Эльбрусского района Муаед Азубеков, разрушительная сила селя настолько велика, что никакие строения не способны выдержать его напор.

- Воспрепятствовать его сходу невозможно. Поток необходимо грамотно перенаправить, для этого и нужны селепропускные каналы, чтобы река уносила породу. Хотя попытки построить защитные сооружения были. В Тырныаузе сделали селеудерживающую плотину - решетчатую железобетонную конструкцию, которая не выдержала первого же напора и была разрушена в 1999-м - за год до катастрофического селя, который снес часть инфраструктуры вольфрамо-молибденового комбината, - рассказал Азубеков.

Ученые также предлагали забросать ущелье металлическими конструкциями, которые бы сдерживали движение горных пород. Но, по словам замглавы района, этот вариант тоже вряд ли окажется действенным.

Поток необходимо грамотно перенаправить, для этого нужны селепропускные каналы, чтобы река уносила породу

Сейчас на территории Эльбрусского района (здесь находятся горнолыжные курорты Эльбрус и Чегет) сразу несколько участков подвержены сходам селей. Они связаны с притоками Баксана.

- Особенно опасна река Герхожан-су, которая течет в центре Тырныауза, и раз в 10-20 лет, в зависимости от погодных условий, становится причиной катастрофических селей, повторяющихся порой два года подряд. Хотя все притоки Баксана несут угрозу в той или иной мере, - считает Азубеков.

По его мнению, бороться нужно не только с селями, но и с лавинами. Кстати, со снежным бедствием справляться уже научились. Существует несколько технологий, которые используются на самом популярном горнолыжном курорте региона. На поляне Азау уже установлены лавинозащитные сооружения двух типов. На солнечном склоне смонтированы металлические конструкции в виде экранов, вогнанных в грунт. Они способствуют гашению импульса в момент зарождения лавины и препятствуют тому, чтобы наверху снежный ком подхватывал другие массы. Однако на другой стороне склона установлены бетонные пирамиды. Они ступенчатые и забурены в грунт до скальных пород. Их функция заключается в том, чтобы рассекать лавину на мелкие потоки.

При этом стоимость работ, направленных на защиту территорий от схода снежных масс и грязекаменных потоков, огромна. По словам Азубекова, на них не хватит средств ни в республиканском, ни тем более в районном бюджете. За помощью всякий раз приходится обращаться к федеральным властям. •

Комментарий

Михаил Надежин, начальник Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии:

- Июль и август - самые опасные в плане схода селей месяцы в Кабардино-Балкарии. Это связано с повышением температуры и увеличением осадков, способствующих активизации экзогенных процессов. Данная тенденция характерна и для Тырныаузской группы селевых бассейнов. Влияние таких факторов, как интенсивность атмосферных осадков в летний период, переувлажнение грунта, таяние погребенных льдов, эрозионный размыв рыхлых отложений, будет усиливаться и дальше. Они могут осложнить паводковую обстановку, а селевые потоки и оползни станут чаще угрожать горным населенным пунктам и инфраструктуре.

Кстати

Самый крупный сход лавины в нынешнем году был зафиксирован 18 января на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Он накрыл два пункта проката горнолыжного снаряжения и повредил здание находящегося рядом кафе. В результате погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда КЧР Хаджи-Мурат Маршанкулов, еще восемь человек пострадали.