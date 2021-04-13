Шестилетний Макар из ставропольской станицы Зольской мог бы стать рекордсменом региона по получению штрафа в самом юном возрасте, если бы такие рейтинги составлялись. Судебный приказ о том, что теперь ребенок должен государству денег за вывоз мусора, вынесла мировой судья из города Новопавловска.

Долг есть долг, только вот проверить возраст должника подчас никто не удосуживается, хотя ничего трудного в этом нет. Фото: Светлана Джафарова

Расписаться в получении приказа Макар не смог - в школу он еще ходит, писать не научился. Бумагу заказным письмом принес почтальон прямо на порог частного дома в Зольском, где маленький Макар живет с родителями. Дверь открыла мама мальчика Оксана. Любопытство быстро сменилось недоумением.

В конверте лежал судебный приказ, по которому шестилетний дошкольник оказался должником, причем кроме задолженности нужно было компенсировать и госпошлину.

- Всего задолженность за обращение с твердыми коммунальными отходами составила 565 рублей - это за период с января 2019 года по февраль 2021. Плюс к этому 200 рублей госпошлина. Написано, что в десятидневный срок можно обжаловать, но писать-то он еще не умеет. Вот приведу его к судье, пускай обжалует, - рассказала мать мальчика Оксана.

За судебным приказом к мировому судье обратился региональный оператор по вывозу мусора ООО "ЖКХ" города Пятигорска. Дату рождения "должника" в приказе не указали. Историю родители Макара придали гласности через социальные сети, и она вызвала волну возмущения у жителей Ставрополья.

Оказалось, что дом в станице семья Макара купила с помощью материнского капитала, и в собственниках значились три человека, в том числе ребенок. Казус мог произойти именно из-за этого - ни региональный оператор по вывозу ТКО, ни мировой судья не знали, сколько лет владельцам дома, а узнать не удосужились.

После вмешательства прокуратуры судебный приказ на имя Макара отменили. В надзорном органе тоже считают, что в основе нелепой ошибки - отсутствие достоверных сведений у регоператора, который пообещал впредь тщательно проверять возраст должников.

Теперь Макар снова чист перед законом. А вот его ровеснице Полине из поселка Колывань под Новосибирском повезло меньше. Суд считает, что иск о взыскании долга за услуги ЖКХ подан к ребенку вполне правомерно, и продолжает его рассматривать уже несколько месяцев. Бабушка заплетает Полине косички и ведет девочку на заседание.

Денежные претензии к малышке есть у поставщика теплоэнергии ООО "СибТЭК". Долг посолиднее, чем у Макара, - более 24 тысяч рублей. Эта сумма набежала с 2016 года. Тогда не стало мамы ответчицы - женщина скончалась от осложнений после гриппа. Полина стала наследницей материнской доли в небольшой квартире, собственниками которой также являются ее бабушка, дед и родной дядя Роман Шевелев. Именно он теперь представляет интересы племянницы в суде, ведь на адвоката у отца девочки денег нет.

Как рассказал "РГ" Роман Шевелев, с абсурдом приходится сталкиваться не только в суде. По его словам, в платежной системе самой отопительной компании допущена грубая ошибка: человек не может произвести текущий платеж, если у него имеется долг за предыдущие периоды.

- Девочка получает пенсию 9 тысяч рублей, столько же на содержание дочери получает ее отец, - говорит Роман Шевелев. - Но стоит ему официально трудоустроиться, как эту выплату у него отбирают. Компания-истец настаивает на погашении полной суммы.

- Иск был подан на имя предполагаемого наследника в лице его законного представителя: по закону формулировка звучит вот так, - сказала "РГ" юрисконсульт ООО "СибТЭК" Анна Понушкова. - Наследником доли в жилом помещении после смерти матери является девочка. Двое из четырех собственников квартиры платят за коммуналку, а долю девочки и ее дедушки никто не оплачивает. Долг начал копиться еще за два месяца до смерти матери. Сейчас ежемесячные начисления по счету девочки составляют 416 рублей 33 копейки.

Долги долгами, но можно ли требовать их в суде с ребенка?

Эксперты "РГ" убеждены, что ни в коем случае: гражданско-процессуальной дееспособностью лица младше 18 лет не обладают, это четко прописано в Гражданско-процессуальном кодексе РФ. Но в Колыванском суде все же считают ребенка надлежащим ответчиком.

Полина по-прежнему в деле, а в качестве соответчика привлекли и ее отца. Следующее заседание состоится 22 апреля.

Компетентно

Николай Потапов, адвокат

- Дети могут стать собственниками недвижимого имущества с момента своего рождения. Однако бремя по содержанию имущества, в том числе по оплате коммунальных платежей, ложится не на них, а на их родителей или иных законных представителей. Имущественные притязания со стороны кого бы то ни было напрямую к ребенку в судебном порядке предъявляться не должны. Надлежащим же ответчиком должно выступать то лицо, которое в дальнейшем станет должником в рамках исполнительного производства. Это родители, опекуны и иные законные представители.

Кстати

В 2007 году в райцентре Убинское Новосибирской области с восьмилетнего мальчика суд взыскал долг по налогу на недвижимость - заочно, судебным приказом. Тогда председатель квалификационной коллегии судей Новосибирской области Михаил Потапов подчеркнул, что взыскивать с ребенка долг - это абсурд. И ответственность за вынесение абсурдных решений несет именно судья, которая должна была разобраться во всех обстоятельствах дела.