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13.04.2021 21:19
Рубрика: Экономика

Из детсада - в суд

На Ставрополье и в Сибири малолетних детей привлекли к ответственности за долги по ЖКХ
Текст: Никита Зайков ( Новосибирск) , Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя № 80(8431)
Шестилетний Макар из ставропольской станицы Зольской мог бы стать рекордсменом региона по получению штрафа в самом юном возрасте, если бы такие рейтинги составлялись. Судебный приказ о том, что теперь ребенок должен государству денег за вывоз мусора, вынесла мировой судья из города Новопавловска.
Долг есть долг, только вот проверить возраст должника подчас никто не удосуживается, хотя ничего трудного в этом нет. Фото: Светлана Джафарова Долг есть долг, только вот проверить возраст должника подчас никто не удосуживается, хотя ничего трудного в этом нет. Фото: Светлана Джафарова
Долг есть долг, только вот проверить возраст должника подчас никто не удосуживается, хотя ничего трудного в этом нет. Фото: Светлана Джафарова

Расписаться в получении приказа Макар не смог - в школу он еще ходит, писать не научился. Бумагу заказным письмом принес почтальон прямо на порог частного дома в Зольском, где маленький Макар живет с родителями. Дверь открыла мама мальчика Оксана. Любопытство быстро сменилось недоумением.

В конверте лежал судебный приказ, по которому шестилетний дошкольник оказался должником, причем кроме задолженности нужно было компенсировать и госпошлину.

- Всего задолженность за обращение с твердыми коммунальными отходами составила 565 рублей - это за период с января 2019 года по февраль 2021. Плюс к этому 200 рублей госпошлина. Написано, что в десятидневный срок можно обжаловать, но писать-то он еще не умеет. Вот приведу его к судье, пускай обжалует, - рассказала мать мальчика Оксана.

За судебным приказом к мировому судье обратился региональный оператор по вывозу мусора ООО "ЖКХ" города Пятигорска. Дату рождения "должника" в приказе не указали. Историю родители Макара придали гласности через социальные сети, и она вызвала волну возмущения у жителей Ставрополья.

Фото: Александр Корольков
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Оказалось, что дом в станице семья Макара купила с помощью материнского капитала, и в собственниках значились три человека, в том числе ребенок. Казус мог произойти именно из-за этого - ни региональный оператор по вывозу ТКО, ни мировой судья не знали, сколько лет владельцам дома, а узнать не удосужились.

После вмешательства прокуратуры судебный приказ на имя Макара отменили. В надзорном органе тоже считают, что в основе нелепой ошибки - отсутствие достоверных сведений у регоператора, который пообещал впредь тщательно проверять возраст должников.

Теперь Макар снова чист перед законом. А вот его ровеснице Полине из поселка Колывань под Новосибирском повезло меньше. Суд считает, что иск о взыскании долга за услуги ЖКХ подан к ребенку вполне правомерно, и продолжает его рассматривать уже несколько месяцев. Бабушка заплетает Полине косички и ведет девочку на заседание.

Денежные претензии к малышке есть у поставщика теплоэнергии ООО "СибТЭК". Долг посолиднее, чем у Макара, - более 24 тысяч рублей. Эта сумма набежала с 2016 года. Тогда не стало мамы ответчицы - женщина скончалась от осложнений после гриппа. Полина стала наследницей материнской доли в небольшой квартире, собственниками которой также являются ее бабушка, дед и родной дядя Роман Шевелев. Именно он теперь представляет интересы племянницы в суде, ведь на адвоката у отца девочки денег нет.

Как рассказал "РГ" Роман Шевелев, с абсурдом приходится сталкиваться не только в суде. По его словам, в платежной системе самой отопительной компании допущена грубая ошибка: человек не может произвести текущий платеж, если у него имеется долг за предыдущие периоды.

- Девочка получает пенсию 9 тысяч рублей, столько же на содержание дочери получает ее отец, - говорит Роман Шевелев. - Но стоит ему официально трудоустроиться, как эту выплату у него отбирают. Компания-истец настаивает на погашении полной суммы.

- Иск был подан на имя предполагаемого наследника в лице его законного представителя: по закону формулировка звучит вот так, - сказала "РГ" юрисконсульт ООО "СибТЭК" Анна Понушкова. - Наследником доли в жилом помещении после смерти матери является девочка. Двое из четырех собственников квартиры платят за коммуналку, а долю девочки и ее дедушки никто не оплачивает. Долг начал копиться еще за два месяца до смерти матери. Сейчас ежемесячные начисления по счету девочки составляют 416 рублей 33 копейки.

Фото: iStock
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Долги долгами, но можно ли требовать их в суде с ребенка?

Эксперты "РГ" убеждены, что ни в коем случае: гражданско-процессуальной дееспособностью лица младше 18 лет не обладают, это четко прописано в Гражданско-процессуальном кодексе РФ. Но в Колыванском суде все же считают ребенка надлежащим ответчиком.

Полина по-прежнему в деле, а в качестве соответчика привлекли и ее отца. Следующее заседание состоится 22 апреля.

Компетентно

Николай Потапов, адвокат

- Дети могут стать собственниками недвижимого имущества с момента своего рождения. Однако бремя по содержанию имущества, в том числе по оплате коммунальных платежей, ложится не на них, а на их родителей или иных законных представителей. Имущественные притязания со стороны кого бы то ни было напрямую к ребенку в судебном порядке предъявляться не должны. Надлежащим же ответчиком должно выступать то лицо, которое в дальнейшем станет должником в рамках исполнительного производства. Это родители, опекуны и иные законные представители.

Кстати

В 2007 году в райцентре Убинское Новосибирской области с восьмилетнего мальчика суд взыскал долг по налогу на недвижимость - заочно, судебным приказом. Тогда председатель квалификационной коллегии судей Новосибирской области Михаил Потапов подчеркнул, что взыскивать с ребенка долг - это абсурд. И ответственность за вынесение абсурдных решений несет именно судья, которая должна была разобраться во всех обстоятельствах дела.

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