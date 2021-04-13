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13.04.2021 14:38

Плоды изобретательства

На Ставрополье проблему нехватки доступной садоводческой техники решает местный рационализатор
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 78(8429)
Сергей Бурмасов из Кочубеевского городского округа занялся разработкой недорогой отечественной сельскохозяйственной техники. До 2007 года он работал главным инженером в колхозе-племзаводе, стаж превышает 40 лет. Неудивительно, что к нему, как к опытному и знающему инженеру, стали обращаться садоводы с просьбой сконструировать нужные им машины.

Он уже придумал оборудование для подкормки корней деревьев органическими удобрениями, платформу для транспортировки собранного урожая, шкаф-сушилку для лекарственных трав, аппарат для очистки земли от строительного мусора. Как рассказал корреспонденту "РГ" изобретатель, компания, которая обратилась к нему с заказом на машину для подкормки деревьев, проанализировала рынок подобной техники не только в России, но и в Европе.

Фото: Александр Поготов / РИА Новости
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- В Италии делают такое оборудование. Но цена его - около 1,2 миллиона рублей. Я изготовил для заказчика две такие машины, первая обошлась в 420 тысяч, а вторая - в 550 тысяч, - рассказывает изобретатель.

В садоводческой компании, которой Бурмасов передал новую технику, пояснили, что отрасль плохо обеспечена специализированным сельскохозяйственным оборудованием российского производства, поэтому приходится регулярно обращаться к изобретателям и инженерам.

"Те машины, которые мы получили от Бурмасова, требуют доработки под наши задачи. Но в любом случае для нас - это выход из ситуации, так как зарубежная техника стоит гораздо дороже. К примеру, сейчас нам не хватает автоматических платформ для рабочих. За ними мы обратились к российским инженерам, так как импортные варианты стоят около 30 тысяч евро. Это слишком большая сумма", - заявил представитель компании.

К тому же для иностранной техники требуются соответствующие комплектующие, которые стоят немало, и ждать их доставки приходится долго.

- В станице Советской Краснодарского края предприятие выращивает сахарную свеклу на семена. Они купили итальянский комбайн, и не так давно на нем сломался редуктор. Директор обратился ко мне с просьбой изготовить новый. Я спросил: "Почему не закажете оригинальный у производителя?" Мне ответили, что поставку придется ждать две недели. Это был период сбора урожая, и такую отсрочку компания не могла себе позволить.

Плюсом собранных на заказ отечественных устройств является то, что клиент еще и может указать, какие характеристики ему нужны. Например, в случае с машиной, осуществляющей подкормку деревьев, важно, чтобы удобрения попадали под корень, а не просто разбрасывались по саду. Бурмасов придумал аппарат, который учитывает ширину рядов между деревьями и вносит органические вещества именно туда, где они необходимы.

Другой интересный проект рационализатора стал итогом его сотрудничества с компанией из Анапы, которая занимается лекарственными травами. На агропредприятии задумались, как после сбора ромашки отделить стебель от соцветия. Бурмасов разработал специальное устройство для этого.

Для импортной техники требуются соответствующие комплектующие, которые стоят немало, и ждать их доставки приходится долго

- Кроме того, им был нужен цех для сушки растений. После анализа рынка выяснилось, что подходящее оборудование есть в Хорватии, но его цена оказалась неподъемной - 800 тысяч евро. Я взялся за проект. Шкаф сделали на основе контейнера, причем без нагревательных элементов. Продукция сушится с помощью турбины, - пояснил он.

Изобретатель пояснил, что в России мало предприятий, выпускающих технику на заказ, как правило, это небольшие организации и частные лица. Особой прибылью они похвастаться не могут. Поэтому крупные компании, оценивая перспективы, не готовы браться за рискованное направление.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Парк машин в плодоводстве растет с увеличением площади насаждений. На данный момент в хозяйствах задействовано 822 единицы техники: тракторы, оборудование для химической обработки насаждений и механической обработки почвы, техника для уборки урожая. В основном это, конечно, импортные машины, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный.

Хотя комплексная механизация способна существенно повысить не только производительность труда, но и качество выполняемых работ. До 2025 года садоводы региона предполагают приобрести еще как минимум 202 единицы техники. Но этого явно недостаточно.

- У нас небольшое хозяйство по меркам промышленного садоводства. Тем не менее и мы ощущаем дефицит специализированной техники, - сетует садовод Геннадий Маркин. - Сейчас приходится использовать ручной труд практически на всех этапах - от закладки сада до обработки деревьев и сбора урожая. Нужную технику найти можно, но она стоит больших денег, то есть малым предприятиям, таким как наше, она недоступна. Крупные агрохолдинги, возможно, и могут себе ее позволить, но, как видно из практики, многие все равно обращаются к изобретателям.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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