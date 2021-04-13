Он уже придумал оборудование для подкормки корней деревьев органическими удобрениями, платформу для транспортировки собранного урожая, шкаф-сушилку для лекарственных трав, аппарат для очистки земли от строительного мусора. Как рассказал корреспонденту "РГ" изобретатель, компания, которая обратилась к нему с заказом на машину для подкормки деревьев, проанализировала рынок подобной техники не только в России, но и в Европе.
- В Италии делают такое оборудование. Но цена его - около 1,2 миллиона рублей. Я изготовил для заказчика две такие машины, первая обошлась в 420 тысяч, а вторая - в 550 тысяч, - рассказывает изобретатель.
В садоводческой компании, которой Бурмасов передал новую технику, пояснили, что отрасль плохо обеспечена специализированным сельскохозяйственным оборудованием российского производства, поэтому приходится регулярно обращаться к изобретателям и инженерам.
"Те машины, которые мы получили от Бурмасова, требуют доработки под наши задачи. Но в любом случае для нас - это выход из ситуации, так как зарубежная техника стоит гораздо дороже. К примеру, сейчас нам не хватает автоматических платформ для рабочих. За ними мы обратились к российским инженерам, так как импортные варианты стоят около 30 тысяч евро. Это слишком большая сумма", - заявил представитель компании.
К тому же для иностранной техники требуются соответствующие комплектующие, которые стоят немало, и ждать их доставки приходится долго.
- В станице Советской Краснодарского края предприятие выращивает сахарную свеклу на семена. Они купили итальянский комбайн, и не так давно на нем сломался редуктор. Директор обратился ко мне с просьбой изготовить новый. Я спросил: "Почему не закажете оригинальный у производителя?" Мне ответили, что поставку придется ждать две недели. Это был период сбора урожая, и такую отсрочку компания не могла себе позволить.
Плюсом собранных на заказ отечественных устройств является то, что клиент еще и может указать, какие характеристики ему нужны. Например, в случае с машиной, осуществляющей подкормку деревьев, важно, чтобы удобрения попадали под корень, а не просто разбрасывались по саду. Бурмасов придумал аппарат, который учитывает ширину рядов между деревьями и вносит органические вещества именно туда, где они необходимы.
Другой интересный проект рационализатора стал итогом его сотрудничества с компанией из Анапы, которая занимается лекарственными травами. На агропредприятии задумались, как после сбора ромашки отделить стебель от соцветия. Бурмасов разработал специальное устройство для этого.
- Кроме того, им был нужен цех для сушки растений. После анализа рынка выяснилось, что подходящее оборудование есть в Хорватии, но его цена оказалась неподъемной - 800 тысяч евро. Я взялся за проект. Шкаф сделали на основе контейнера, причем без нагревательных элементов. Продукция сушится с помощью турбины, - пояснил он.
Изобретатель пояснил, что в России мало предприятий, выпускающих технику на заказ, как правило, это небольшие организации и частные лица. Особой прибылью они похвастаться не могут. Поэтому крупные компании, оценивая перспективы, не готовы браться за рискованное направление.
- Парк машин в плодоводстве растет с увеличением площади насаждений. На данный момент в хозяйствах задействовано 822 единицы техники: тракторы, оборудование для химической обработки насаждений и механической обработки почвы, техника для уборки урожая. В основном это, конечно, импортные машины, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный.
Хотя комплексная механизация способна существенно повысить не только производительность труда, но и качество выполняемых работ. До 2025 года садоводы региона предполагают приобрести еще как минимум 202 единицы техники. Но этого явно недостаточно.
- У нас небольшое хозяйство по меркам промышленного садоводства. Тем не менее и мы ощущаем дефицит специализированной техники, - сетует садовод Геннадий Маркин. - Сейчас приходится использовать ручной труд практически на всех этапах - от закладки сада до обработки деревьев и сбора урожая. Нужную технику найти можно, но она стоит больших денег, то есть малым предприятиям, таким как наше, она недоступна. Крупные агрохолдинги, возможно, и могут себе ее позволить, но, как видно из практики, многие все равно обращаются к изобретателям.