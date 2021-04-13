При обнаружении воинских захоронений на участке остановят работы

Государственная Дума во втором, основном, чтении вчера рассмотрела и единогласно поддержала законопроект об увековечении памяти погибших защитников Отечества. Он наделяет регионы новыми полномочиями и ограничивает использование земель, где обнаружены останки воинов.

"Только что в Ингушетии,- рассказала член думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, - поисковики обнаружили останки 41 советского солдата. В прошлом году, несмотря на пандемию, было захоронено 17 287 останков погибших воинов, установлено 1094 имени, найдено 350 медальонов. Для нас война не закончится, пока не будет найден и похоронен последний солдат".

Субъекты РФ будут наделены полномочиями по организации и проведению перезахоронения и захоронения непогребенных останков погибших, формированию поименных списков погибших, похороненных в воинских захоронениях на территории региона. Кроме того, региональные власти должны будут утверждать перечень территорий, на которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны и где могут находиться непогребенные останки. По новому порядку, если человек или компания обнаружат на своем участке останки или старые могилы, они обязаны в течение трех рабочих дней уведомить полицию и местные власти. В течение 10 дней принимается решение о захоронении-перезахоронении. Оно должно быть произведено в течение трех месяцев. На этот срок приостанавливается проведение строительных, земляных, дорожных и других работ.