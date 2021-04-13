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13.04.2021 14:11

Кластер из песка

В Дагестане построят обогатительный комбинат для стекольной промышленности
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 78(8429)
В республике объявили о начале реализации проекта создания собственного стекольного кластера. Первым шагом станет строительство горно-обогатительного комбината.
Для получения качественного стекла нужен песок определенных характеристик, поэтому его доводят до нужных кондиций на обогатительных комбинатах. Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Для получения качественного стекла нужен песок определенных характеристик, поэтому его доводят до нужных кондиций на обогатительных комбинатах. Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Для получения качественного стекла нужен песок определенных характеристик, поэтому его доводят до нужных кондиций на обогатительных комбинатах. Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Это инициатива частной компании, которую поддержало министерство промышленности и торговли республики. По словам главы ведомства Низама Халилова, разведанные запасы кварцевого песка в регионе составляют 114 миллионов тонн. Проект подразумевает открытие в Кумторкалинском районе завода, где его будут обогащать для стекольной промышленности, мощность производства составит тысячу тонн в сутки. Текущая потребность предприятий региона в кварцевом песке - около 500 тонн в сутки, то есть обогащенного песка хватит и для поставок в другие регионы страны.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Проект позволит обеспечить сырьевую независимость стекольной промышленности Дагестана, а также снизит стоимость доставки кварцевого песка на заводы. Это должно повлиять на себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.

Правовое оформление и формирование структуры стекольного кластера планируется завершить в следующем году. После этого информацию о нем внесут в федеральные реестры, которые ведет минпромторг России. После этого, как отметили в минпромторге РД, можно будет рассчитывать на получение господдержки, в частности субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат.

Главный научный сотрудник Института геологии ДФИЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Василий Черкашин в интервью корреспонденту "РГ" рассказал о перспективах разработки и использования природных ископаемых в Дагестане. Он подтвердил, что выпуск стекла, для изготовления которого нужны кварцевый песок и доломит, - важное для региона направление работы. Дагестанский кварцевый песок в его натуральном виде, по словам Черкашина, не вполне соответствует техническим условиям производства стекла. Однако достаточно небольшой обработки, чтобы его характеристики изменились в лучшую сторону. И тогда это сырье не придется ввозить из других регионов. Что касается доломита, то им республика может обеспечить на долгие годы не только собственные предприятия, но и заводы других субъектов страны. Идею строительства обогатительного комбината он поддерживает.

- Я об этом говорю последние 15 лет. Наш песок нужно лишь немного обогатить и очистить от примесей, и тогда он идеально подойдет для стекольной промышленности, - заявил Черкашин.

Главный экономист фонда "Реальная политика" Халил Халилов рассказал корреспонденту "РГ", что крупнейшее в СКФО предприятие отрасли - Каспийский завод листового стекла - выпускает около 600 тонн продукции в сутки. Однако сейчас необходимый для производства кварцевый песок завозится из других регионов.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Разговоры о строительстве обогатительного комбината в республике идут давно. Если проект реализуют, себестоимость дагестанского стекла снизится, а спрос на него увеличится. Песок должен соответствовать конкретным показателям, поэтому его и доводят до нужных характеристик на обогатительных комбинатах. Заводы листового стекла работают также в Ставропольском крае, Ростовской области, поэтому потребность в качественном сырье на юге страны есть, - считает Халилов.

Будет ли проект доведен до логического конца, станет известно уже скоро. Однако надо решить еще одну проблему - с дефицитом квалифицированных кадров для предприятий стекольной промышленности. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний, занимающейся продвижением инициативы, Казбек Кандауров:

- На промышленных предприятиях работать некому. К примеру, на одном из производств не хватает 240 специалистов, в том числе 60 человек с высшим образованием. Для реализации наших проектов необходимо еще около 700 сотрудников, причем половина из них должна иметь вузовское образование. Ни одного специалиста в области стекольной промышленности в республике не готовят.

Власти региона уже поручили руководству Дагестанского государственного технического университета и регионального университета народного хозяйства изучить возможность подготовки в вузах таких специалистов.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Развитие Северного Кавказа

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