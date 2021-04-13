В столице региона в начале апреля вспыхнул скандал из-за неожиданно резкого роста цен на билеты в городских маршрутках.

Ранее в салонах появились листки с информацией о том, что с пятого апреля стоимость проезда составит 30 рублей. Местные жители, краевая прокуратура, региональное УФАС и миндор края инициативу не поддержали. Ведь всего полгода назад - в октябре 2020-го - цену уже поднимали на два рубля. В итоге у разных перевозчиков стоимость билета тогда выросла до 23 и 25 целковых. И только в дышащих на ладан троллейбусах ничего не поменялось. В них по-прежнему возят за 15 рублей.

Теперь владельцы маршруток решили снова поднять стоимость проезда, причем сразу на пять рублей - до 28 и 30.

Цены в частном общественном транспорте города нерегулируемые. Это значит, что, выиграв конкурс на право обслуживать маршрут, победитель может установить любую стоимость проезда. На соответствующий пункт федерального закона (220-ФЗ от 13.07.2015) и сослались ставропольские предприниматели. Владельцы маршруток даже заранее направили в краевой миндор уведомление о своих намерениях. Но, несмотря на соблюдение всех формальностей, ведомство такому резкому росту цены воспротивилось.

"Министерство с их действиями не согласилось, поскольку перевозчики нарушили порядок, утвержденный приказом ведомства, а также не предоставили обоснование увеличения цены. Кроме того, министерство направило обращения в управление ФАС по СК и прокуратуру СК о проверке действий перевозчиков на предмет нарушения антимонопольного законодательства", - заявили в пресс-службе миндора.

Уже шестого апреля - после встречи предпринимателей с представителями краевого миндора, антимонопольщиками и сотрудниками прокуратуры - цены вернулись к прежним значениям.

- Мы направили перевозчикам предостережение, поскольку уведомление о повышении тарифов они дали в течение одного дня и чуть ли не одного часа. В соответствии с законом это квалифицируется как сговор, - заявил руководитель ставропольского управления ФАС Сергей Никитин.

Прокуратура края также начала свою проверку.

- Если перевозчики снова начнут пересматривать тарифы, будет дана оценка их действиям и со стороны региональной тарифной комиссии, - заявил на брифинге и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Также он добавил, что в ближайшее время горожанам не стоит ждать повышения цен за проезд. По его словам, решается вопрос о включении тарифов на городские регулярные перевозки в число регулируемых. Такая возможность предусмотрена в местном законодательстве.

В миндоре пообещали провести расчеты по каждому маршруту и проанализировать расходы перевозчиков, а уже после определить, какой должна быть стоимость поездки. Сейчас в Ставрополе работает около 200 перевозчиков, объединенных в товарищество. У кого-то одна маршрутка, а у кого-то 50, и каждый по закону может устанавливать свою цену, предельного тарифа нет.

- У перевозчиков много проблем, - отмечает заместитель председателя комиссии по развитию промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи Общественной палаты Ставрополья Юрий Фунда. - Предприниматели на встрече девятого апреля говорили, что их затраты только за последний год выросли на 30-35 процентов, в том числе на ГСМ и запчасти. В мае у многих заканчивается срок действия свидетельства о праве на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Вероятно, новые торги власти решат провести уже по регулируемым тарифам. Перевозчикам не нужна прямая конфронтация, они давно работают в этой сфере и не хотят накалять ситуацию или уходить из бизнеса. Но если дело станет нерентабельным, они все же уйдут. При этом не ясно, кто их заменит. Расписание маршрутов существует с 2016 года и не менялось, хотя во многих районах построили целые кварталы. Но вместо того, чтобы помочь перевозчикам, их начали штрафовать за то, что они нарушают расписание, которое неактуально. Нужно понимать, что пассажиропоток в городе за последний год кардинально изменился из-за пандемии. При этом стратегия транспортного развития есть только на бумаге, но ею никто не занимается. .

Кстати

Восьмого апреля в миндоре Ставрополья заявили, что перевозчики, машины которых не соответствуют требованиям безопасности, могут быть лишены свидетельств на право обслуживать муниципальные маршруты. Специалисты ведомства вместе с сотрудниками Госавтоинспекции выявляют такие нарушения, и уже есть несколько претендентов на аннулирование свидетельств.