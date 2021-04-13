Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей

Следственный комитет закончил дело о мошенничестве на 74 миллиона рублей. Деньги крали у "Росагролизинга". Единственного фигуранта дела Карена Арустамяна СК по Северо-Кавказскому федеральному округу обвинил в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, Арустамян вместе с другими гражданами целый год делал вид, что заключал с агропромышленной лизинговой компанией АО "Росагролизинг" договора лизинга на поставку сельхозоборудования. Итог - у фирмы украдено больше 74 миллионов рублей.

У фигуранта дела арестовано имущество как раз на сумму хищения. Прокуратура с проделанной работой согласилась и утвердила обвинительное заключение. Впереди - суд.

СК напомнил, что расследование уголовного дела против остальных участников этого преступного сообщества продолжается. Проверяется причастность еще нескольких человек, устанавливаются их роль и действия в составе организованной группы.

Еще пятерым участникам этой группы уже вынесены обвинительные приговоры. Еще двоих соучастников - судят.