Как в Петербурге отметят Всемирный день цирка

17 апреля - международный день цирка. Во многих странах отметят этот праздник.

В России центральным событием станет "Парад династий", пройдет он в филиалах компании Росгосцирк.

О программе мероприятий в Петербурге, которые пройдут в онлайн и офлайн - форматах, рассказали в пресс-службе Цирка на Фонтанке. Это открытая репетиция для учеников цирковых студий города, выставки, конкурсы, лотереи и мастер-классы, а также посадка деревьев, которой займутся артисты.

В социальных сетях стартовал конкурс "Костюм клоуна". Желающие участвовать в нем делают селфи в зажигательном костюме в образе клоуна, отправляют администратору группы. Голосование за лучший костюм будет проходить по 15 апреля. Победитель получит приглашение на представление в Цирк на Фонтанке.

15 апреля в 13:00 - посадка деревьев в Ново-Манежном сквере (Манежная площадь). Как поясняют в цирке, это место выбрано не случайно. До появления первого стационарного цирка страны - цирка Чинизелли, на Манежной площади до 1872 года располагался деревянный цирк его ближайшего родственника - Карла Гинне. После того как Гинне покинул Петербург, Гаэтано Чинизелли получил у городских властей разрешение на приобретение участка для строительства цирка. Возражения, что постройка цирка закроет фасад Инженерного замка, Чинизелли снял обещанием устроить на свои деньги сквер на Михайловской площади (ныне Манежная). Этот сквер, раскинувшийся напротив главного фасада Манежа, существует и сейчас. 15 апреля здесь будут посажены 11 кленов. Каждое дерево ознаменует собой отечественные династии, прославившие цирковое искусство на весь мир: Гинне и Чинизелли, Запашные, Никулин, Абакаровы, Сударчиковы, Корниловы, Багдасаровы, Костюк, а также представители старейшей в Европе династии Тоньи (Италия) и самая крупная цирковая компания в мире - Росгосцирк.

17 апреля праздник начнется с церемониала полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, в котором примут участие представители Росгосцирка и старейших цирковых династий.

Праздничные мероприятия завершатся 17 апреля представлением на арене - "Итальянский цирк Togni". По традиции в празднике будут участвовать юные артисты, занимающиеся в детских цирковых студиях. Зрители могут принять участие в лотерее, а также в квесте. Те, кто правильно выполнят задания, получат памятный подарок от цирка.