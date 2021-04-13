МЧС: Пожар в Санкт-Петербурге до конца пока не потушен

Пожар на "Невской мануфактуре", начавшийся днем 12 апреля в Санкт-Петербурге, пока не удалось потушить окончательно. По данным агентства ТАСС, небольшие очаги огня еще остаются в завалах "Невской мануфактуры".

"Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве добавили, что к тушению привлечены 37 человек и девять единиц техники.

При этом, по самым свежим данным, двое пожарных, пострадавших ранее при тушении, все еще остаются в реанимации в коме. Состояние обоих пожарных очень тяжелое. Они получили ожоги от 40 до 60 процентов тела.