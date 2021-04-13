Как известно, сейчас идет разработка Генерального плана развития Петербурга. Дело нужное. Но вот предложение по застройке полей, расположенных на стыке территорий Северной столицы и Ленобласти, вызывает вопросы. Между тем проект уже направлен на согласование в Минэкономразвития. Но нужно ли нам застраивать поля и как именно?

Схема территориального планирования двух субъектов не разработана, есть лишь концепция. Она предлагает решения макроуровня и не отвечает на важнейший вопрос: "Как должна непосредственно развиваться буферная зона?".

Освоение новых жилых территорий - задача, которую необходимо решать в рамках развития как города, так и агломерации в целом. Однако масштаб территорий, их функциональное наполнение (и, в частности, этажность и плотность застройки "на полях") должны быть обоснованы и иметь четкую концепцию.

Что мы хотим увидеть на периферии? Средне- и малоэтажную застройку, как в Эспоо (часть Большого Хельсинки), Вееспе (часть столичного региона Амстердама), - с развитым общественным центром, рекреационными территориями и местами трудоприложения или же новый вариант Парнаса - Кудрово? Первый вариант, безусловно, ближе современным градостроительным задачам. А новые спальные районы, наоборот, губительны для городского развития. Нужны не только заинтересованные инвесторы в стройсфере (они всегда найдутся), но и те, кто готов создавать новые места для трудоустройства новоселов и значительных инфраструктурных преобразований среды. Инвесторы, занимающиеся только жильем, не могут реализовывать всю социальную и общественную инфраструктуру в той мере, чтобы сформировать полноценное новое "городское" пространство для осваиваемых территорий, иначе это сделает проект убыточным. Без серьезного вливания денег из городского или областного бюджета (в зависимости от того, где будут размещены стройплощадки) невозможно реализовать всю новую инфраструктуру. И она должна быть не только социальным минимумом. Если же этого не делать, мы снова наступим на старые грабли. Может, стоит строить не только дома и детсады, но и театры, и парки? Это могло бы значительно изменить все сложившиеся представления о жизни на периферии. Нужен баланс между бизнес-интересами крупных застройщиков и интересами жителей.

Нужно найти баланс между интересами жителей и бизнеса

Теперь что касается транспортной доступности. Транспортная инфраструктура - это не просто вопрос развития территории. Мы ожидаем, что все жители новостроек поедут работать в Петербург или планируем горизонтальные транспортные связи с территориями области и города? Ответа нет.

И городу, и области нужна понятная концепция развития всей системы периферийных территорий и населенных пунктов. Нужно создавать локальные производственно-логистические зоны или иные места трудоприложения, чтобы стимулировать сокращение "маятникового" передвижения. Было бы эффективно провести международный архитектурно-градостроительный конкурс по "буферным территориям" - по принципу конкурса, проведенного для "серого пояса" Петербурга. Это позволило бы выработать решения, которые легли бы в основу Схемы территориального планирования двух субъектов и нашли бы свое отражение в генпланах и правилах землепользования и застройки.