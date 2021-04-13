Российских цветоводов теснят зарубежные конкуренты

Цветоводство - отрасль, пострадавшая не только от пандемии (официально ее не признали пострадавшей, и преференций российские цветоводы не получили, хотя только во время прошлогоднего локдауна повсеместно приходилось уничтожать миллионы срезанных, но так и не нашедших покупателя цветов). Цветоводов активно теснят зарубежные производители этой прекрасной продукции. К нам везут не только экзотику, но и вполне привычные для нас цветы - те же гвоздики, тюльпаны, розы. Как выжить российскому цветоводу?

Если кто-то полагает, что цветы поставляет нам только Голландия, являющаяся признанным лидером в этой области, то ошибается. В наших магазинах можно встретить букеты из самых разных стран, в том числе Эквадора, Коста-Рики, США, Колумбии, Израиля, Италии, Испании, Мексики, Гватемалы. Правда, локдауны и санитарно-эпидемиологические ограничения внесли свои коррективы. По словам и. о. руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олега Емцева, в 2020 году объем поставок по этим регионам снизился в пять раз. Если в 2019 году было ввезено 143 миллиона штук срезанных цветов и горшечных растений, то в 2020-м - 28 миллионов. Но сейчас наблюдается постепенный рост поставок, толчок к которому дало 8 Марта.

У оставшихся российских цветоводов (в пандемию обанкротилось несколько крупных предприятий, правда, ни одного в Ленобласти) иные показатели. По информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, в регионе в теплицах круглогодично выращиваются розы. В 2020 году - 33,6 миллиона штук, план на 2021 год - 35,2 миллиона роз. Собственно, розы - главный цветок, который выращивается в российских теплицах. Некоторые хозяйства выращивают хризантемы и герберы, но их количество тонет в волнах импорта. А гвоздики, которыми в советское время славились отечественные тепличные комплексы, теперь не выращивают вовсе: невыгодно. Цены на привозные - низкие, и конкурировать с заграницей в этом плане мы не можем.

Что же касается роз, то, как пояснил Алексей Антипов, совладелец крупнейшего в Ленобласти производителя благоухающей продукции - тепличного комплекса "Новая Голландия", число российских роз в магазинах составляет 15-20 процентов от общего их числа.

Кстати, знаете, чем наши розы отличаются от заграничных? Сорта, технологии выращивания - одинаковые, внешний вид тоже. Преимущество местных - запах. Потому что цветы срезали - и на следующий день они уже в магазине, тогда как время доставки импортных от места произрастания до прилавка занимает от трех до десяти дней. Аромат тускнеет. Но это лирика. Редкий покупатель, зайдя за букетом, будет нюхать все розы подряд.

- Как выживаем? С трудом. Так получается, что зеленый свет - зарубежным фирмам. Таможенная пошлина снижена с 15 до пяти процентов, она стала самой низкой в мире. В Евросоюзе, для сравнения, она 8,5 процента, в Китае десять. И еще заработала "белорусская схема", когда цветы из разных стран доставляли к нам именно через Белоруссию, в которой нет НДС для цветов. После многократных обращений цветоводов к властям ситуация улучшилась, и к весне поставки через Белоруссию всё-таки значительно снизились. А мы платим все полагающиеся налоги. Что касается спроса, он будет увеличиваться только с ростом доходов населения. Даже сейчас он, хотя ограничительные меры по пандемии во многом сняты, невысок. Что еще связано с сезоном: во время перед Пасхой он традиционно снижается: значительно меньше свадеб и других торжеств, - уточняет Антипов.

Спасти наших цветоводов могут лишь заградительные, высокие пошлины на цветы импортные

- Цветоводство - одно из направлений нашей деятельности. Среди выращиваемых нами цветов есть как однолетники и многолетники, так и сезонный товар - тюльпаны к 8 Марта. В прошлом году их объем составил 430 тысяч штук, спрос и цена на них были средними, но мы реализовали все. В этом году нами было запланировано и выращено 300 тысяч штук, в основном по заранее согласованным и заключенным договорам, в силу сложившихся обстоятельств на цветы был большой ажиотаж и достаточно высокая цена. При планировании программы по выращиванию цветов мы учитываем большое количество факторов, таких как площади теплиц, стоимость семян, предполагаемый спрос в разрезе цветов и их гибридов, ну и, конечно же, наши возможности в плане наличия рабочей силы. Как в прошлом году, так и в этом вопрос с рабочей силой стоит очень остро. Мы - многопрофильное предприятие, поэтому многие работники привлекаются для работы и в поле, и в комплексах, и на срезку тюльпанов в теплицах, - комментирует ситуацию Александр Перетятько, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ЗАО "Племенной завод Приневское".

Власти региона оказывают поддержку предприятиям, имеющим теплицы и выращивающим овощи, грибы, цветы. В прошлом году выделено более 77 миллионов рублей, из них на производство роз - 16 миллионов. Однако такой поддержки недостаточно, и многие производители были вынуждены сделать самый простой шаг: повысить цены на продукцию.

- Рассчитывать на значительное увеличение спроса не стоит. Доходы населения падают, а цветы - не предмет первой необходимости. Спасти наших цветоводов могут лишь заградительные, высокие пошлины на цветы импортные. Второй момент: тарифы на электроэнергию. Теплицы потребляют огромное количество электроэнергии. Это энергоемкое производство. Тарифы высоки, если они будут снижены - предприятиям будет легче.

И, конечно, в такой ситуации и речи не идет о создании новых цветоводческих комбинатов, - считает Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ.