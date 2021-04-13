Сергей Шойгу провел инспекцию в гарнизоне подводников Гаджиево

К сентябрю в военном городке Гаджиево Северного флота (Мурманская область) завершится строительство причального фронта для размещения атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955 "Борей" и 955А "Борей А". Это стало известно в ходе инспекции гарнизона министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ему доложили, что проект предусматривает возведение и реконструкцию в Гаджиево 49 различных объектов береговой инфраструктуры. Что касается подлодок, вооруженных баллистическими ракетами "Булава", то для их базирования в гарнизоне готовят три причала. "Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся в Гаджиево корабли всеми энергосредами, связью, водой, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты", - сообщили в военном ведомстве.

Известно, что в 31-й дивизии подводных лодок Северного флота несут службу головные корабли проектов 955 и 955А - "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир". На Севмаше для североморцев сейчас строят подводный крейсер "Князь Пожарский". Планируется, что по мере поступления в Заполярье новых ракетоносцев произойдет замена подлодок проекта 667БДРМ "Дельфин" на современные "Бореи". Поэтому в Минобороны заранее побеспокоились о подготовке в Гаджиево причального фронта для их базирования.

Помимо инспекции этих объектов Сергей Шойгу заслушал доклад о проведенной в гарнизоне комплексной модернизации системы электроснабжения.

Министр поручил подготовить план благоустройства военного городка подводников. Такая работа в общем-то уже идет. В Гаджиево работают детский сад и две общеобразовательные школы. Семьи подводников заселили в пять типовых домов. До конца года планируют завершить строительство и сдать в эксплуатацию еще три здания на 300 квартир. Гарнизонное командование заверило Шойгу, что это позволит полностью решить жилищную проблему местных военнослужащих.

Еще один вопрос, который интересовал министра обороны, касался модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского союза Н.Г. Кузнецов". Эту проблему Шойгу обсудил на совещании с командованием ВМФ, представителями Минпромторга и военно-промышленного комплекса.