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13.04.2021 20:55
Рубрика: Происшествия

Куры подземелья

Суд наказал женщину за самовольный курятник в подвале дома
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Суд в Вологодской области признал самоуправством организацию курятника в подвале многоквартирного дома. Хозяйке грозил штраф от 100 до 300 рублей. Но 57-летнюю женщину пожалели, суд ограничился предупреждением. Несушкам же, безусловно, придется искать другой дом.

"Как следует из материалов дела, Лариса Д. в подвале многоквартирного дома в Белозерске обустроила курятник, в котором держала двух кур. О данном факте в отдел полиции сообщила ее соседка, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Согласно информации управляющей компании, решение собрания собственников жилья данного дома на использование подвала в личных целях, в том числе для содержания животных либо птиц, им не представлено".

Сотрудникам полиции женщина пояснила, что действительно держит двух кур в подвале в своем отсеке, но - только зимой. Соседи ей не жаловались. Порядок она соблюдает и убирает за курами. Пообещала убрать курятник. В общем, не запиралась, вину признала полностью.

Женщина призналась, что каждую зиму держит в своей подсобке двух кур. Порядок соблюдает, за ними убирает. Однако на организацию курятника официального разрешения от соседей не было

Женщину привлекли к ответственности по статье КоАП "Самоуправство". Аналогичная статья, кстати, есть и в Уголовном кодексе. Разница между ними - в нанесенном вреде. Если самовольные незаконные действия не нанесли существенного вреда гражданам или организациям, накажут по КоАП. Если же вред оказался существенным, заведут уголовное дело.

В одном из своих обзоров судебной практики, кстати, Верховный суд РФ специально пояснил людям в мантиях: нельзя заводить уголовное дело за самоуправные действия, не причинившие существенного вреда. То есть каждый раз надо особо разбираться, какой вышел ущерб от самовольщика.

Фото: предоставлено программой "На дачу с Наташей Барбье" / Гафур Реджепов
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Например, несушки в подвале вряд ли могли сильно навредить дому своим кудахтаньем. Не исключено даже, что соседи пожаловались в полицию, беспокоясь скорее за куриц подземелья, чем за сохранность подвала. Вряд ли в самовольном курятнике было достаточно света и в целом условия соответствовали птичьим правам. Впрочем, в любом случае курицы не имели права там находиться.

Еще одно важное разъяснение Верховного суда РФ из обзора судебной практики: "Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме предусматривает запрет для лиц, в том числе собственников помещений в многоквартирном доме, пользоваться общим имуществом многоквартирного дома единолично без согласия других сособственников".

"Как указано в ст. 247 ГК РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом", пояснил Верховный суд страны.

Собственникам квартир принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами квартиры. Использовать что-то без разрешения - самоуправство.

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