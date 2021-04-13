Туристов и инфраструктуру для них изучат с помощью анализа данных

Все передвижения туристов будут проанализированы для создания цифрового профиля. С такой инициативой выступила Ассоциация больших данных. Полученные данные не персонифицируют, то есть не привяжут к конкретному человеку, а обобщат, чтобы оценить состояние имеющейся туристической инфраструктуры, а также то, чего в ней не хватает. "РГ" попросила экспертов оценить эту инициативу.

В высокий сезон, когда гостей в городах много, изучать поведение туристов не всегда целесообразно Фото: Сергей Николаев/РГ

Территория нашей страны огромна, но до 80 ее процентов до сих пор остается непригодно для постоянного проживания, несмотря на то что часть этих территорий могла бы быть интересной туристам. Анализируя турпотоки внутри страны и создавая курортные кластеры в различных климатических зонах, можно не только улучшить инфраструктуру, но и сделать пока еще недоступные места обитания населенными и экономически развитыми, объясняет Олег Безродный, президент ассоциации "Рустайм".

Однако до сих пор в стране нет прозрачной и принятой всеми субъектами индустрии гостеприимства методологии подсчета внутреннего туристического потока, напоминает маркетолог Вазген Аветисян. Например, по существующему определению туриста, если кто-то приехал погостить к родственникам в другой регион или город и остановился у них, он не турист, хотя является таким же потребителем как местной, так и туристической инфраструктуры. Непонятно также, как посчитать тех, кто платит наличными, и как отсеять от туристов тех, кто приехал на учебу или работу временно.

Сфера туризма - очень емкий и недооцененный рынок, где нечто подобное давно напрашивается, так как инфраструктура туризма нуждается в модернизации, что очевидно для всех, кто выезжал дальше чем за 100 километров от дома. Позволит ли цифровой профиль туриста выявить болезненные точки на карте России? Скорее всего, да. Позволит ли получить быстрый и эффективный результат? Думаю, что нет, размышляет эксперт ИТ-отрасли Тарас Баранюк.

Создание цифровых двойников идет везде, где внедрена процедура сбора данных. Однако сбор данных ради процесса - не очень хорошая идея, уверен эксперт, должны быть разработка задач и постановка цели, анализ данных и их интерпретация. Поскольку ядро туристической отрасли - малый и средний бизнес, такая задача им, скорее всего, не по силам.

При этом, если цифровой профиль туриста сможет собрать и обработать данные из разных источников, которые дадут объективную картину, этот проект, однозначно, будет востребован, уверен Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money.

Важный вопрос - смогут ли региональные власти, потратив бюджет на доступ к данным, применить готовую аналитику? Мы и сейчас понимаем, где нужны "дополнительные парковки, а где - новая дорога к достопримечательности", полагает Мария Гончаренко, руководитель отдела по работе с отелями сервиса Bronevik.

С другой стороны, ни один отдельный игрок не даст адекватной статистики, так как она является конкурентным преимуществом, уверен Алексей Ципордей, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в сфере туризма в Челябинской области. Из этого тезиса возникает вопрос: как склеить между собой отдельные условно достоверные данные и получить полностью достоверную картину?

Практически каждый руководитель на местах знает "тонкие места" на подведомственной территории, достаточно спросить его об этом. Получается, что новая статистика больше подойдет для оценки работы профильных специалистов в регионе на федеральном уровне, делает вывод эксперт.

До сих пор в стране нет прозрачной и принятой всеми субъектами индустрии гостеприимства методологии подсчета внутреннего туристического потока

Но где и когда собирать эти данные, задает вопрос отельер Эдуард Демидов, уточняя: на достоверность выводов влияют сезон, отложенный спрос, календарь праздничных дат и, конечно, пандемия. Если сегодня, в ситуации закрытых границ, местные курорты испытывают на себе последствия избыточного спроса, еще не значит, что они будут конкурентны через несколько лет, даже в ситуации, когда их инфраструктура изменится в лучшую сторону.

Кроме того, уточняет Василий Овчинников, советник президента Российского фонда поддержки информационных технологий, уже сейчас очевидна негативная сторона увеличения количества туристов в места "с улучшенной инфраструктурой": чрезмерная антропогенная нагрузка может отпугнуть гостей, "ищущих одиночество" в местах наплыва организованных тургрупп.

Основной минус и риск идеи введения цифрового профиля туриста кроется в использовании персональных данных, комментирует юрист Светлана Петрольская. В качестве альтернативы можно было бы предложить не обязательный сбор данных, а подумать над созданием такого сервиса, в котором туристы сами будут оставлять отзывы и пожелания по улучшению сервиса, делиться идеями, ведь сегодня мало людей, равнодушных к публичному вниманию, предлагает эксперт Максим Меженков.

Тем временем

Одна из туркомпаний начала продавать пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом. Они смогут приехать в Россию на несколько дней, чтобы привиться вакциной. Турпакет включает проживание, транспортные услуги, а также сопровождение в центр вакцинации; перелет до Москвы клиенты оплачивают самостоятельно.

Прямая речь

(Комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "День Республики", Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика)

Расул Текеев, министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики:

- Цифровой профиль туриста позволит региону наиболее эффективно развивать внутренний туризм и привлечь, в том числе иностранных путешественников. Внедрение системы анализа данных поможет изучить информацию проживания, определить возрастную категорию, наиболее предпочтительные туристские продукты, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Помимо этого, позволит проанализировать интересы и отзывы, что поможет выявить точки притяжения туристов с общими интересами, в которых стоило бы создать соответствующую инфраструктуру и более точно сформировать подходящий качественный туристский продукт. Новый сервис будет востребован для понимания и планирования туристических потоков и развития туристских территорий. Объединение разных типов данных от участников Ассоциации больших данных в рамках экспериментального правового режима поможет предоставить еще больше возможностей бизнесу и государству для анализа и принятия управленческих решений по развитию туристического потенциала страны.