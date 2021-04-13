В советское время альгология - наука о водорослях - достигла больших высот, причем в Архангельске ученые работали в тесной связке с производством. Сегодня оно осталось единственным в России, где занимаются переработкой водорослей в промышленных масштабах.
- Я бы не сказал, что в нашей стране сейчас есть полноценная водорослевая промышленность, - отмечает руководитель архангельского производства Артем Иванов. - На Дальнем Востоке добывают в пищевых целях ламинарию японику, причем очень интересным способом: водолазы косят листья под водой. Но оттуда ее в основном отправляют на экспорт. Кое-где выпускают пищевые добавки на основе водорослей, в Архангельске - косметику, БАДы, альгинаты, которые используются как загустители с полезными свойствами, и ряд других продуктов. В общем-то это вся наша отрасль. Сегодня она находится на распутье, решая, как развиваться дальше.
Основное место сбора беломорских водорослей - район Соловецких островов. Заготовщики косят их вручную с небольших карбасов у самого берега. Отсюда невостребованность огромных морских запасов: косами на глубине ламинарию не достать, а добывать ее специальными орудиями с судов в северных морях нельзя - это повредит донный субстрат. В 1980-х годах у острова Жижгин применили норвежскую технологию, при которой водоросли сгребают драгами. Больше в тех краях ничего не растет, рыба тоже ушла - море превратилось в пустыню.
- Это очень непростой бизнес, который в наших условиях тяжело развивать как чисто сырьевой, - считает Артем Иванов. - Разрешенный объем добычи водорослей в Белом море - 58 тысяч тонн в год, из них мы добываем только две тысячи. Дело в том, что они же распределены по всей акватории. А на теплых морях ламинарией просто засаживают целые бухты. В итоге дешевле привезти ее в Архангельск из Китая, чем с Терского берега Белого моря.
В Поморье и Карелии водоросли также заготавливают индивидуальные предприниматели и некоторые рыболовецкие колхозы. Но они занимаются только сбором и сушкой, а их объемам далеко до промышленных. Переработка - совсем другое дело: это высокотехнологичное производство, которое желательно размещать поближе к местам добычи, на побережье. Но там нет электричества и прочей инфраструктуры, поэтому приходится возить сырье на производство за 380 километров.
Специалисты уверены: высокотехнологичная продукция, основанная на максимальном извлечении из водорослей всего полезного для человека, - главная перспектива отрасли, которая позволит ей занять свою нишу на российском и мировом рынке. И здесь опять же не обойтись без науки. В 1990-е годы в исследованиях произошел перерыв, производство долгое время опиралось на богатое советское наследие. Но сегодня ученые и производственники снова действуют в связке: изучение водорослей стало одним из ключевых направлений работы научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".
- Мы занимаемся бурыми водорослями Белого и Баренцева морей уже 15 лет, - отмечает доктор химических наук, профессор Северного Арктического федерального университета Константин Боголицын. - Исследования показали, что технология щелочной варки с выделением альгинатов, которая применяется сегодня, позволяет использовать лишь ограниченное количество веществ, содержащихся в северных водорослях. В связи с этим возникла необходимость тщательно определить их компонентный состав и разработать такие способы выделения всех полезных веществ, которые бы позволили максимально сохранить их первоначальные свойства.
Архангельские ученые изучили преимущества беломорских водорослей в сравнении с аналогичными ресурсами Желтого моря. Оказалось, что азиатские содержат больше белка, поэтому они больше подходят для пищевой промышленности. Зато северные водоросли обладают уникальными свойствами, которые можно использовать в фармакологии. Суровый климат сделал их способными защищаться от различных вредных воздействий, и эти качества могут помочь человеку сохранить здоровье.
- В частности, наши водоросли содержат кислоты Омега-3 и Омега-6, полифенолы - это особая группа веществ с антиоксидантными и антисептическими свойствами, которые сегодня пользуются большим спросом во всем мире. В водорослях также есть альгулеза - аналог целлюлозы - великолепный энтеросорбент. Он может выводить из организма человека не только накопившиеся экотоксиканты, металлы, но и бактерии. По этому направлению мы работаем совместно с представителями медицины, - рассказал Константин Боголицын.
В этом году ученые будут выяснять, в какое время лучше заготавливать ресурс для получения максимального количества того или иного компонента. В планах - совместные работы с Курчатовским институтом и университетом Хоккайдо по детальному изучению структуры водорослей. В итоге будет получена вся необходимая база для создания линий по производству новых продуктов. Уже защищены патенты, которые позволят выпускать препараты для стоматологии и офтальмологии, лечения ран и ожогов.
Появятся ли на северных морях искусственные плантации водорослей? Такие исследования тоже ведутся.
- Будущее - за фермерством, потому что оно позволяет контролировать и четко планировать объемы добычи, - полагает Артем Иванов. - А самое главное - это не наносит вреда морю, поскольку не выкашиваются естественные водорослевые поля. К тому же море со временем меняется, местами становится заиленным, и там уже ничего не заготовить. Выращивать проще. Но первая опытная ферма у нас появится не раньше чем через три-четыре года. Надо адаптировать технологии к нашим условиям.