В Поморье активизировали разработку технологий по созданию новых продуктов из беломорских водорослей. По оценкам специалистов, мир сейчас переживает "водорослевый бум": интерес к полезному биоресурсу во многих странах чрезвычайно высок. Но из богатейших запасов ламинарии и фукуса в Белом море ежегодно осваивается лишь несколько процентов: больше не позволяет технология добычи. При этом почти вся морская капуста на прилавках российских магазинов сделана из китайского или чилийского сырья, выращенного на специальных фермах. Эксперты считают, что отечественному водорослевому производству и не надо гнаться за объемами, поскольку наш конек в этой сфере - глубокая переработка.

В советское время альгология - наука о водорослях - достигла больших высот, причем в Архангельске ученые работали в тесной связке с производством. Сегодня оно осталось единственным в России, где занимаются переработкой водорослей в промышленных масштабах.

- Я бы не сказал, что в нашей стране сейчас есть полноценная водорослевая промышленность, - отмечает руководитель архангельского производства Артем Иванов. - На Дальнем Востоке добывают в пищевых целях ламинарию японику, причем очень интересным способом: водолазы косят листья под водой. Но оттуда ее в основном отправляют на экспорт. Кое-где выпускают пищевые добавки на основе водорослей, в Архангельске - косметику, БАДы, альгинаты, которые используются как загустители с полезными свойствами, и ряд других продуктов. В общем-то это вся наша отрасль. Сегодня она находится на распутье, решая, как развиваться дальше.

Основное место сбора беломорских водорослей - район Соловецких островов. Заготовщики косят их вручную с небольших карбасов у самого берега. Отсюда невостребованность огромных морских запасов: косами на глубине ламинарию не достать, а добывать ее специальными орудиями с судов в северных морях нельзя - это повредит донный субстрат. В 1980-х годах у острова Жижгин применили норвежскую технологию, при которой водоросли сгребают драгами. Больше в тех краях ничего не растет, рыба тоже ушла - море превратилось в пустыню.

- Это очень непростой бизнес, который в наших условиях тяжело развивать как чисто сырьевой, - считает Артем Иванов. - Разрешенный объем добычи водорослей в Белом море - 58 тысяч тонн в год, из них мы добываем только две тысячи. Дело в том, что они же распределены по всей акватории. А на теплых морях ламинарией просто засаживают целые бухты. В итоге дешевле привезти ее в Архангельск из Китая, чем с Терского берега Белого моря.

В Поморье и Карелии водоросли также заготавливают индивидуальные предприниматели и некоторые рыболовецкие колхозы. Но они занимаются только сбором и сушкой, а их объемам далеко до промышленных. Переработка - совсем другое дело: это высокотехнологичное производство, которое желательно размещать поближе к местам добычи, на побережье. Но там нет электричества и прочей инфраструктуры, поэтому приходится возить сырье на производство за 380 километров.

Специалисты уверены: высокотехнологичная продукция, основанная на максимальном извлечении из водорослей всего полезного для человека, - главная перспектива отрасли, которая позволит ей занять свою нишу на российском и мировом рынке. И здесь опять же не обойтись без науки. В 1990-е годы в исследованиях произошел перерыв, производство долгое время опиралось на богатое советское наследие. Но сегодня ученые и производственники снова действуют в связке: изучение водорослей стало одним из ключевых направлений работы научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".

- Мы занимаемся бурыми водорослями Белого и Баренцева морей уже 15 лет, - отмечает доктор химических наук, профессор Северного Арктического федерального университета Константин Боголицын. - Исследования показали, что технология щелочной варки с выделением альгинатов, которая применяется сегодня, позволяет использовать лишь ограниченное количество веществ, содержащихся в северных водорослях. В связи с этим возникла необходимость тщательно определить их компонентный состав и разработать такие способы выделения всех полезных веществ, которые бы позволили максимально сохранить их первоначальные свойства.

Поморские водоросли используют в стоматологии и офтальмологии, при лечении ран и ожогов

Архангельские ученые изучили преимущества беломорских водорослей в сравнении с аналогичными ресурсами Желтого моря. Оказалось, что азиатские содержат больше белка, поэтому они больше подходят для пищевой промышленности. Зато северные водоросли обладают уникальными свойствами, которые можно использовать в фармакологии. Суровый климат сделал их способными защищаться от различных вредных воздействий, и эти качества могут помочь человеку сохранить здоровье.

- В частности, наши водоросли содержат кислоты Омега-3 и Омега-6, полифенолы - это особая группа веществ с антиоксидантными и антисептическими свойствами, которые сегодня пользуются большим спросом во всем мире. В водорослях также есть альгулеза - аналог целлюлозы - великолепный энтеросорбент. Он может выводить из организма человека не только накопившиеся экотоксиканты, металлы, но и бактерии. По этому направлению мы работаем совместно с представителями медицины, - рассказал Константин Боголицын.

В этом году ученые будут выяснять, в какое время лучше заготавливать ресурс для получения максимального количества того или иного компонента. В планах - совместные работы с Курчатовским институтом и университетом Хоккайдо по детальному изучению структуры водорослей. В итоге будет получена вся необходимая база для создания линий по производству новых продуктов. Уже защищены патенты, которые позволят выпускать препараты для стоматологии и офтальмологии, лечения ран и ожогов.

Появятся ли на северных морях искусственные плантации водорослей? Такие исследования тоже ведутся.

- Будущее - за фермерством, потому что оно позволяет контролировать и четко планировать объемы добычи, - полагает Артем Иванов. - А самое главное - это не наносит вреда морю, поскольку не выкашиваются естественные водорослевые поля. К тому же море со временем меняется, местами становится заиленным, и там уже ничего не заготовить. Выращивать проще. Но первая опытная ферма у нас появится не раньше чем через три-четыре года. Надо адаптировать технологии к нашим условиям.