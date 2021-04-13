В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце

В Петербург врачи Национального медицинского центра имени Алмазова провели ретрансплантацию, повторную пересадку, донорского сердца 11-летнему мальчику. Операция длилась больше четырех с половиной часов и прошла успешно, сообщают в медучреждении.

Юный пациент родом из Саранска. В возрасте восьми лет из-за нарушения сократительной функции сердца ему потребовалась пересадка донорского органа. В России детям могут пересаживать только органы взрослых, но подходящих по параметрам не находилось и мальчику сделали операцию в Индии.

После операции начались осложнения - организм отторгал донорские ткани, возник риск инфаркта миокарда. Мальчик был под постоянным медицинским наблюдением, ему несколько раз делали стенирование коронарных артерий, но доктора понимали - всю жизнь так продолжаться не может: ребенку нужна новая пересадка.

За три года мальчик сильно вырос, удалось найти донора, вес и рост которого были сопоставимы с параметрами реципиента.

Число операций по ретрансплантации в России можно пересчитать по пальцам, в Петербурге их не делали никогда. Тем не менее, все прошло успешно. Сейчас мальчик в реанимации, получает необходимую терапию. В Центре имени Алмазова говорят, что в перспективе мальчик сможет жить обычной жизнью.