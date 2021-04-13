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13.04.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

По горящим следам

В Санкт-Петербурге выясняют причину крупного пожара на Октябрьской набережной
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Пожар в фабричных корпусах "Невской мануфактуры" в Петербурге потушили спустя двое суток. На пепелище начали работу следователи, сотрудники городского комитета по охране памятников.

Текстильная фабрика из красного кирпича на набережной Невы появилась в последней четверти XIX века. Здесь производили одеяла, платки, делали сукно. Отличные шерстяные ткани предприятие выпускало вплоть до 1990 года, комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана был известен на весь Советский Союз.

На "Невской мануфактуре" выявлены грубые нарушения пожарной безопасности

А затем предприятие попало в частные руки, получило статус АО и новое название "Невская мануфактура". Сукно здесь больше не производили, предприятие стало специализироваться на сдаче в аренду недвижимости, тех самых фабричных корпусов. И естественно, первая претензия к собственнику: почему не обеспечил безопасную работу арендаторов? Вчера следователи задержали директора "Невской мануфактуры" и его заместителя. Топ-менеджерам вменяют нарушение техники безопасности. Как говорят в СК, в начале года в корпусах проведены проверки МЧС, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения, помещения фабрики в принципе не должны были эксплуатироваться. Однако собственник не спешил закрывать корпуса на ремонт и отправлять арендаторов в отпуска - каждый день в здании кипела работа.

Следователи в здании сгоревшей "Невской мануфактуры" ищут поджог или короткое замыкание

Несколько помещений, например, были отданы под производство резиновых лодок. По одной из версий, именно там и находился очаг возгорания: короткое замыкание в щитовой. О том, что оно может рано или поздно случиться, в частных беседах говорили представители экстренных служб, работающие на месте тушения. Дознаватели городского управления МЧС официально готовы озвучить первые версии случившегося через 10 суток. Пока хранят молчание и в Следственном комитете.

Петербургский исследователь промышленной архитектуры Александр Треугольников обследовал здание "Невской мануфактуры" два с половиной года назад, искал аутентичные архитектурные исторические элементы. Но уже тогда эксперта неприятно поразила противопожарная защита, которая практически отсутствовала.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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- В здании уцелела историческая спринклерная (то есть автоматическая оросительная) система пожаротушения, - рассказывает он. - Однако эта система была выведена из эксплуатации еще в советское время. В корпусах присутствовали пожарные гидранты. Однако были ли они работоспособны, непонятно. Также не везде были пожарные рукава, - перечисляет он.

Заговорили накануне и о поджоге здания. "Невская мануфактура" находится на Октябрьской набережной, это совсем не центр города, но и не окраина. Вокруг постепенно вырастают новые жилые комплексы. В марте 2021 года участок, где расположена фабрика, был помечен в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) как зона для жилой застройки. Однако в комитете по государственному использованию и охране памятников утверждают, что фабричные корпуса обладают охранным статусом и построить на этом месте ничего нового нельзя - собственник обязан восстановить уничтоженные огнем объекты. Поэтому официально эту версию ни в МЧС, ни в СК не подтверждают.

МЧС

Сразу после тушения пожара в Петербурге глава МЧС России Евгений Зиничев отправил на место происшествия группу экспертов.

"По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания организационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на "Невской мануфактуре", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как пояснили корреспонденту "РГ" ветераны надзорной службы МЧС, это стандартная мера в тех случаях, когда на пожаре есть пострадавшие и погибшие. На место происшествия всегда выезжает группа экспертов во главе с министром или замминистра. В данном случае, скорее всего, группу центрального аппарата возглавит профильный замминистра Илья Денисов.

Задача экспертов МЧС - установить все детали произошедшего, а также признаки возможной вины или же невиновности руководителя тушения пожара и начальника дымозащитного звена.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Суд приговорил двух столичных пожарных к условным срокам

Пока же предварительно известно только, что сгоревшие мануфактуры, точнее, то здание, в котором располагались более двадцати различных фирм-арендаторов, не раз проверялись. Там нашли нарушения, которые владельцы здания не устранили, что было выявлено при проведении внеплановой проверки в феврале этого года. Инспекторам пришлось даже обращаться в мировой суд. Но по закону остановить деятельность внутри здания можно только по решению суда после третьего предупреждения.

В результате, когда произошло возгорание, система пожаротушения не сработала. Также, по предварительным данным, сигнал о возгорании в пожарную часть не прошел. Кто проинформировал пожарных о возгорании - пока неизвестно. Но если это было сделано кем-то из свидетелей по телефону, то можно с уверенностью говорить о позднем вызове, как это уже не раз бывало в подобных случаях.

По данным агентства ТАСС, предварительной причиной возгорания стал поджог - очаг возгорания находился в той части здания, где производили резиновые лодки.

Следствие рассматривает и другие версии случившегося, в частности, короткое замыкание в электрощитовой.

К слову, произошедший в Петербурге пожар один в один напоминает пожар в Москве в сентябре 2016 года. Тогда на востоке столицы загорелись склады готовой продукции. В результате также не обошлось без жертв. Погибли 8 пожарных во время обрушения крыши складов. Быстро выяснилось, что на московском объекте также ранее выявляли нарушения. В частности, отсутствовала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления. Объект за четыре года до пожара незаконно перестраивался. Но в отличие от пожара в Петербурге собственника московского склада не арестовали, а дело в отношении него закрыли. На скамье же подсудимых оказались два пожарных начальника, которых вчера приговорили к условным срокам наказания.

Подготовил Тимофей Борисов

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