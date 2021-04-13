Разбить на четыре этапа план мероприятий по декриминализации и развитию лесопромышленного комплекса России, который был утвержден осенью 2020 года, предложила Ассоциация лесопромышленников Псковской области. Необходимо разнести во времени пилотирование и внедрение предусмотренных планом новшеств, чтобы не нанести ущерба отраслевым предприятиям, работающим легально.

Всего план содержит 46 мероприятий с переходным периодом с 1 июля 2022 года по 1 января 2023 года. Одна из основных мер, о которых говорится в плане, предусматривает учет заготовленного леса в электронной системе ЛесЕГАИС. В частности, если предприниматель не внесет информацию о заготовленной древесине в электронный документ, то с 1 января 2023 года все сделки с древесиной должны будут автоматически блокироваться. При этом переходный период, в течение которого эта мера должна быть внедрена, составляет лишь полтора года. За это время власти должны разработать автоматизированную систему учета леса и разместить в ней актуальную информацию о лесах, в том числе переданных в аренду. Кроме того, одновременно предстоит создать и ввести в действие механизм, с помощью которого можно будет формировать электронный сопроводительный документ (ЭСД).

В нескольких регионах страны уже были опробованы различные варианты ЭСД. Но окончательное решение, каким образом электронный документ будет попадать в ЛесЕГАИС, еще не принято. По мнению отраслевых экспертов, необходимо проработать полученный опыт и внедрять только те практики, которые хорошо себя зарекомендовали. Это необходимо для того, чтобы сделать как можно короче неизбежный период некорректной работы системы на первоначальном этапе внедрения.

- Если этот период затянется, малые лесозаготовители будут простаивать и банкротиться, лесопереработчики - нести убытки из-за простоя и, как следствие, сокращать сотрудников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска, - подчеркнул Василий Калиниченко. - В итоге снизится экспорт древесины и продукции деревопереработки. Целесообразно первоначально апробировать единую информационную систему лесного комплекса в регионах с лесными ресурсами более 5000 миллионов кубометров, на втором этапе - в регионах с ресурсами от 2000 до 5000 миллионов кубометров, на третьем - 500-2000 миллионов кубометров, и в последнюю очередь - в субъектах с ресурсами менее 500 миллионов кубометров.

Крупным лесопромышленным предприятиям такие нововведения по плечу. У них целый штат работников, и они могут позволить себе работу над ЭСД, отмечает глава Ассоциации лесопромышленников Псковской области Геннадий Григорьев. Мелкие же лесозаготовители будут вынуждены вводить дополнительные штатные единицы для этой работы и нести расходы. Именно поэтому проще будет вначале опробовать программу там, где больше леса и где работают крупные компании.

Участники отрасли не отрицают: необходимость в подобной программе давно назрела. "Черные лесорубы" должны быть выведены из игры или легализованы, поскольку их деятельность вынуждает легальных участников рынка нести убытки. Но работа по совершенствованию лесного законодательства должна быть продолжена. В частности, план декриминализации предусматривает создание новых лесоперерабатывающих предприятий при поддержке государства. По мнению представителей WWF, необходимо предусмотреть такой законодательный механизм, который побуждал бы новых лесозаготовителей ориентироваться не на малонарушенные лесные территории, которые чаще всего предпочитают вырубить и забросить. Их интерес должен быть направлен на те леса, которые уже пройдены рубками, где уже существует разветвленная сеть дорог, позволяющая заниматься лесным хозяйством постоянно в течение долгого времени. Инвестиции, а тем более софинансирование из бюджета, должны предоставляться только в том случае, когда компания-инвестор представит внятный и прозрачный план лесообеспечения. Этот план должен включать в себя весь лесохозяйственный цикл - от лесопосадок до финальной рубки.