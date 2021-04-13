В ближайшие недели в России должен начаться промышленный выпуск вакцины "Карнивак-Ков", которая предназначена для профилактики COVID-19 среди домашних животных. "Российская газета" узнала, кто будет закупать первые партии вакцины и с какой целью.

В обязательном порядке прививку от коронавирусной инфекции будут делать служебным собакам, которые выявляют нарушителей в аэропорту Пулково. Также, как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, вакцину получат минно-розыскные собаки, которые будут участвовать в параде Победы.

В петербургском Управлении ветеринарии, в ведении которого находится шесть городских ветеринарных станций и столько же ветеринарных участков, "РГ" сообщили, что пока закупка "Карнивак-Ков" не планируется.

В Ленинградском зоопарке "РГ" рассказали, что следят за новостями о вакцине, но закупать препарат пока не собираются. Причина - все исследования новой российской вакцины касаются домашних или сельскохозяйственных животных, а в зоопарке живут тигры, медведи и крокодилы, как на них может действовать препарат, абсолютно неизвестно. Случаев заболевания зоопарковых животных в Петербурге не выявлялось.

Сейчас в России подтверждено два случая, когда коронавирусная инфекция передавалась от человека к животному. Заболевали коты, и один из них - в Петербурге. Факт передачи вируса в начале года зафиксировали специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева. У домашнего кота по кличке Рыжик несколько дней была высокая температура, он потерял аппетит.

Животное изучали всесторонне, в итоге сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева сделали три очень важных вывода. Во-первых, процесс передачи вируса от человека к животному происходит в крайне редких случаях, во-вторых, коты переносят COVID-19 все-таки легче, чем многие люди, в третьих, обратно вирус не передается. То есть болеющий коронавирусной инфекцией кот не сможет заразить человека.

Широкой практики регулярной вакцинации животных в России нет

Николай Дубинин, санитарный врач-дезинфектолог, говорит, что разработанная вакцина "Карнивак-Ков" предусмотрена для плотоядных животных, в первую очередь для пушных зверей, кошек и собак. Если люди, которые приходят на прививку "Спутником-V", собираются в группы по пять человек и получают вакцину из одного флакона, то для животных разработано несколько вариантов. В частности, на рынок выйдут флаконы по одному кубическому сантиметру, там будет одна прививная доза. Также появятся флаконы по 50, 100 и 200 прививных доз.

Опрошенные "РГ" эксперты предполагают, что когда прививки начнут предлагать в ветклиниках, то в первую очередь будут приобретаться флаконы с минимальной дозой. Собирать 50 желающих, чтобы использовать средний флакон, гипотетически возможно, но только по предварительной записи: после вскрытия всю вакцину нужно использовать в течение 12 часов.

Анастасия Калинина, зооинженер ЛПХ и собаковод, в перспективе планирует прививать выставочных собак.

- Я думаю, что для выставочных и служебных животных прививка станет обязательна при перевозке или допуске на мероприятия. Сейчас по законодательству обязательна ежегодная прививка от бешенства для кошек и собак. К нам в деревню приезжают на дом, животных вакцинируют бесплатно. Остальная вакцинация от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, лептоспироза, аденовирусных инфекций и других заболеваний собак, а также кошек и хорьков проводится платно, - говорит Калинина.

Вакцина для животных, так же как и человеческая, двухкомпонентная, то есть укол нужно делать дважды. Отпускная цена за две дозы - 588 рублей. Анастасия Калинина говорит, что для заводчиков это вполне подъемные деньги.

А вот сельскохозяйственным предприятиям организация прививочной кампании может влететь в копеечку. Об этом "РГ" сообщил Андрей Воробьев, соучредитель сети "Доктор Пух". Пока нет достоверных сведений о заражении COVID-19 коров или свиней.

Соответственно, главными потребителями вакцины среди сельхозпредприятий могут быть производители пушнины. Им вакцинация 50 голов обойдется почти в 30 тысяч рублей, и это при условии, что сельхозпредприятие приобретет вакцину без посредников. А на средней звероферме проживает от 10 до 20 тысяч норок. Тотальная вакцинация животных фермы будет стоить уже 6-12 миллионов.

Тем не менее Андрей Воробьев не верит, что вакцинация животных от COVID-19 может стать обязательной.

Не планирует пока закупать "Карнивак-Ков" и Линда Арсланова, управляющий партнер ветклиники Vet.city. Причина - слишком мало данных. Тем не менее Линда Арсланова уже подсчитала, сколько может стоить вакцина по факту для клиента, который придет в клинику прививать своего питомца. По оценкам эксперта, цена за введение двух компонентов будет варьироваться от тысячи до полутора тысяч рублей, в эту сумму войдет прием терапевта, уколы и расходные материалы.

Следит за судьбой вакцины и Анна Кондратьева, основатель сети котокафе "Республика кошек" и главврач сети ветклиник "Элвет".

- Сам факт появления этой вакцины очень значим. Дело в том, что помимо COVID-19, среди животных уже давно известны болезни, вызываемые различными коронавирусами. Одна из них, инфекционный кошачий перитонит, крайне опасна, она может привести даже к смерти животного. И я надеюсь, что разработки исследователей при создании "Карнивак-Ков" позволят ученым приблизиться к вакцине и от этой болезни, - говорит Анна Кондратьева.

Опрошенные "РГ" эксперты сообщили, что пока в ветклиниках нет ажиотажа, граждане в очередь за прививками для своих питомцев не выстраиваются.

Специалисты объясняют это в принципе отношением к прививкам для животных. Дело в том, что в России сложилась практика, когда домашних питомцев вакцинируют в трех случаях: при продаже, перед выставкой или же при необходимости отправиться в поездку на самолете или на поезде. Практики регулярной вакцинации, особенно если животное не имеет родословной или вовсе беспородное, в России нет. И на этом фоне сам факт появления "Карнивак-Ков" и широкая общественная дискуссия о прививках для питомцев имеют колоссальное значение, ведь многие владельцы животных только сейчас узнают о том, что их пушистым друзьям вообще-то нужна вакцинация.

Прямая речь

(Комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "Шахтинские известия" Шахты, Ростовская область)

Алексей Животов, член Общественной палаты г. Шахты Ростовской области:

- Федеральным центром "Россельхознадзора" по охране здоровья животных разработана вакцина от коронавируса плотоядных животных. Ее презентацию планируется провести 20 апреля текущего года. Эта вакцина отличается от вакцины человека и показывает 100% эффективность. Иммунитет вырабатывается на полгода. Научным сообществом пока не отмечены многие случаи передачи COVID-19 от животных человеку. Предпосылок для проведения массовой вакцинации животных против COVID-19 нет! Насколько мне известно, вопрос вакцинации плотоядных животных в ветеринарной службе Ростовской области на повестке дня не стоит. Решение о вакцинации животных в случае необходимости должно принимать Правительство Российской Федерации.

(Комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "Призыв" (Домодедово, Московская область)

Виктор Рошинец, начальник центра кинологической службы УМВД России по городскому округу Домодедово, капитан полиции:

- Мы соблюдаем календарь прививок. Если эта вакцина войдёт в этот перечень, то мы обязательно начнём прививать служебных собак, также как и от бешенства. На мой взгляд, вакцинация животных от COVID-19 по большей части коснется структурных организаций. А вот для частных лиц это может быть не рентабельно. Как показывает практика, люди не уделяют должного значения вакцинации своих питомцев, даже когда речь идет о более распространенных среди них заболеваниях, которые они могут передать человеку - я говорю о бешенстве. В нашей организации пока случаев заражения животных ковидом не было. Собаки регулярно проходят медосмотр у ветеринара, поэтому мы в этом уверены. Однако в России уже зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 среди домашних питомцев. Хотя животные переносят коронавирус в более легкой форме, всегда проще предупредить заболевание, чем лечить его последствия.