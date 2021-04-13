За что могут лишить гражданства России

Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию Алексея Новикова, посчитал, что никаких оснований для отмены решения Петрозаводского городского суда не имеется. Речь идет о лишении Новикова гражданства Российской Федерации. Так что решение Петрозаводского городского суда остается в силе.

Алексей Новиков родился на Украине. Но давно переехал в Российскую Федерацию. Сначала в Калининград, потом в Москву, а оттуда в Петрозаводск. 24 декабря 2004 года Новиков получил российский документ и гражданство в упрощенном порядке.

Но спустя какое-то время Алексей увлекся радикальными исламскими течениями, которые запрещены в Российской Федерации. И даже принял ислам. Новиков задержали, когда он намеревался отправиться в Сирию. Московский окружной военный суд вынес приговор. И жителя Петрозаводска отправили в колонию.

Когда Алексей Новиков освободился, Главное управление МВД России по городу Москве 20 апреля 2020 года отменило решение о приеме Новикова в российское гражданство. Алексей с этим не согласился и в июне прошлого года подал административное исковое заявление, оспаривая данное решение управления. Петрозаводский городской суд отказал ему в удовлетворении заявленных требований. Верховный суд Республики Карелия в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Алексея Новикова также пришел к выводу, что оснований для отмены решения Петрозаводского городского суда нет.

Таким образом, его вердикт о лишении Алексея Новикова гражданства Российской Федерации остался в силе.