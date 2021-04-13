Больница Святителя Алексия откроет в Крыму филиал паллиативной помощи

В Крыму, в Симферополе будет создан филиал паллиативной помощи московской больницы святителя Алексия, с детским и взрослым стационаром и выездной службой. Решение об этом принято на встрече с руководством Республики Крым, сообщил директор и главный врач больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

Сегодня в республике Крым, согласно Реестру паллиативных пациентов, в паллиативной помощи нуждаются около 3430 взрослых и 150 детей.

В 2019 году в Крыму был основан "Крымский детский хоспис", подопечными которого стали более 30 семей с паллиативными детьми. Пока при хосписе работает только выездная служба, которая оказывает социальную, духовную и психологическую поддержку семьям с неизлечимо больными детьми, предоставляет необходимое оборудование и медицинские расходные материалы. Но далее в рамках совместного договора между больницей святителя Алексия и Крымским детским хосписом будет открыт паллиативный детский и взрослый стационар вместе с выездной службой.

Как сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности, в мае преподаватели учебного центра больницы святителя Алексия проведут для сотрудников будущего крымского филиала обучение младших медсестер по уходу за больными.

Филиал паллиативной помощи уже открыт в городе Шуя Ивановской области. В этом году планируется также открыть филиал в городе Жуковский Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области.