Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Вячеслав Василенко рассказал о новациях в сельском хозяйстве.

Новая редакция закона о семеноводстве, которая направлена в Госдуму РФ, активно обсуждается в регионах. Основное назначение нового закона - урегулировать производство, реализацию, транспортировку и использование семян растений, а также их ввоз в Российскую Федерацию.

Дело в том, что федеральный закон о семеноводстве, который был принят в 1997 году, на сегодняшний день не работает. В нем не отражены многие аспекты, которые волнуют и селекционеров, и тех, кто занимается семеноводством, и самих аграриев. Мы зачастую не понимаем, с какими семенами имеем дело: что это, откуда они? По данным Минсельхоза РФ, сегодня на 30 процентов семян нет никаких документов, подтверждающих их качество и происхождение. Непонятно, какого они роду-племени, с какими они болезнями, сорняками, генно-модифицированые они или нет. Навести порядок в этой сфере - стратегически важно для нашего сельского хозяйства.

Мы не просто должны понимать, что мы сеем, у нас должны быть свои, отечественные семена. Сегодня мы полностью обеспечиваем себя семенами пшеницы, тритикале (зерновая культура, пшенично-ржаной гибрид - прим. ред.), частично - ячменя. Но при этом завозим из-за границы практически 100 процентов сахарной свеклы, более 80 - подсолнечника, более 60 - кукурузы. То же самое с томатами, картофелем, другими овощами. Чтобы снизить эту зависимость от импорта, мы должны данный закон принять.

При этом, на мой взгляд, важно предусмотреть в новом законе несколько ключевых аспектов. В частности, далеко не все семена проходят испытания в Госсорткомисии. И сейчас в закон вносятся поправки, которые делают прохождение таких испытаний обязательными. Но мы, как и многие специалисты, считаем, что проводить их следует не два года, как это происходит сейчас, а как минимум три. Потому что нельзя на основе двухлетних испытания сделать вывод о том, какие это семена. Допустим, один год - хороший, с достаточным количеством влаги и так далее, в этот год мы получили хорошие семена. Следующий оказался засушливым, и семена вышли плохими. Как в такой ситуации делать вывод о качестве? Мы предлагаем проводить испытания три года, чтобы действительно можно было определить, пойдут ли новые семена в дальнейшее производство, в какой зоне их можно сеять и так далее.

Еще один важный аспект: расходы на испытания семян всегда брало на себя государство. На это выделялись средства, топливо, удобрения, техника. В законопроекте же предлагается делать все это за счет селекционеров. Но у них едва хватает средств на собственно селекционную работу, на то, чтобы вывести эти новые сорта или гибриды. Расходы на испытания станут непосильным бременем. Это должно остаться делом государства.

Кроме того, мы предлагаем предусмотреть роялти для селекционеров - вознаграждение за новый сорт, плату за его дальнейшее использование. Сегодня в законе об этом ничего нет, что абсолютно неправильно. А селекционер, со своей стороны, должен вести научное сопровождение каждого нового сорта: как и когда его сеять, с какими удобрениями, когда убирать и так далее.

Новый законопроект предлагает создать российский фонд семян лесных культур. А почему не создать такой же семенной фонд зерновых и зернобобовых культур? Да, в последние годы мы собираем хороший урожай. Но мы же помним 1998 год, когда Ростовская область собрала всего 2,71 миллиона тонн зерна... Что будет, например, если плохо сохранятся озимые и существенную их часть надо будет пересевать? Ежегодно в России используется от 10 до 14 миллионов тонн разных семян, в Ростовской области - в пределах 700 тысяч тонн. И часть этих семян должна быть зарезервирована в страховом фонде, это не такое большое бремя. Никто не говорит, что эти семена нужно бесплатно раздавать аграриям при первой необходимости, нет, их надо продавать, но сам фонд, запас семян должен быть.

Серьезную озабоченность вызывает использование в сельском хозяйстве ГМО. От такой продукции вообще надо отказываться, и в законе есть соответствующее положение. В частности, предлагается установить порядок аудита лабораторий иностранных государств, которые поставляют семена в Россию, в том числе для выявления ГМО. Позиция наших специалистов и моя лично такова: Россия не испытывает никакой необходимости в ГМО. У нас есть прекрасная земля, технологии, техника и удобрения. Мы должны все это использовать, получать качественные семена и производить нормальные продукты питания для нашего населения.

Кроме того, депутаты Заксобрания Ростовской области внесли предложение о режиме специальных семеноводческих зон. Он должен обеспечить условия пространственной изоляции семеноводческих участков. Сейчас они запросто располагаются рядом с обычными полями, например, селекционный подсолнечник растет бок о бок с обычным, растения переопыляются, в результате получаются непонятно какие семена. На Дону есть серьезные семеноводческие хозяйства, и важно законом определить, что на определенном расстоянии от их земель одноименные культуры сеять нельзя.

Отдельно следует отметить работу с научными организациями. Именно отношение властей к науке на протяжении определенного периода привело к тому, что мы фактически лишились отечественных семян. Например, долгое время у нас практически не было селекционной техники, ее просто не приобретали. Большое количество ученых ушло из науки в коммерцию, многое оказалось утеряно. Сейчас ситуация меняется. Больше внимания уделяется институтам, им разрешено пользоваться кредитными средствами, они начали приобретать технику. То есть ресурс для развития у нас есть.

Сегодня свои замечания к новому законопроекту направляют не только регионы, но и Союз селекционеров и семеноводов России и другие организации. И если все предложения об улучшении селекции и семеноводства в России будут учтены законодателями, от нового закона на самом деле будет много пользы. Я убежден, что так и будет, но для этого над законом еще надо работать.