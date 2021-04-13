Три года назад в Ростовской области началась массовая цифровизация муниципалитетов. Пионером освоения новых технологий выступила администрация Таганрога. В распоряжении таганрожцев появились такие системы, как "Умное освещение", "Безопасный город", "Умное видеонаблюдение", "Умный домофон", электронные сервисы для медицины и "Цифровой дневник". Кроме того, почти 11 тысяч уличных светильников заменили на энергосберегающие.

В каждом районе Таганрога был установлен "электрошкаф", где и сосредоточилось все "умное" оборудование для управления уличным освещением. Если что-то выходит из строя, система обнаруживает неполадку и сама оповещает оператора о ЧП: теперь специалисту не требуется осуществлять визуальный контроль. Причем компьютер выдает информацию и о причине неисправности, что значительно облегчает работу ремонтной бригады. Инновационная система позволяет регулировать режим освещения в зависимости от времени суток и погоды.

Энергосберегающие технологии оказалась востребованы и в других городах региона.

- Мы подсчитали, что за счет замены уличных светильников в Батайске, Новочеркасске, Красном Сулине, Волгодонске, Азове, Таганроге, Белой Калитве, Каменске-Шахтинском и Шахтах ежегодно экономится более 23 тысяч киловатт-часов, а это более 570 миллионов рублей, - сказал руководитель регионального филиала компании "Ростелеком" Сергей Мордасов.

Все больше районов области подключается и к "Безопасному городу", платформе для оценки риска возникновения ЧС. Сейчас в регионе уже работает более двух тысяч камер видеонаблюдения, до конца года планируется подключить еще 447.

Кстати, реализация проекта "Цифровой город" в Таганроге получила продолжение: сейчас здесь намерены заняться устранением визуального "шума" - проводов связи. Навесные линии, а это около 20 километров, будут убраны под землю.

Еще один масштабный проект цифровизации региона - внедрение новых технологий в АПК. В одном из хозяйств Песчанокопского района уже используются автоматические программы посева и обработки сельскохозяйственных культур.