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13.04.2021 10:21
Рубрика: Происшествия

Паводок: риски неизбежны

Низкий уровень водоемов и резкое потепление могут серьезно навредить рыбакам и аграриям
Текст: Елена Гриценко, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 78(8429)
Реки юга России в этом году вряд ли поднимутся выше опасной отметки, а кое-где воды может и вовсе не хватить. Тем не менее в регионах предусмотрели все варианты развития событий, вплоть до подтопления.
Фото: vesti.ru
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В Астраханской области паводок имеет особое значение как для рыбной отрасли, так и для аграрного сектора. В регионе вводится так называемая рыбохозяйственная и сельскохозяйственная полка, то есть особый режим работы гидроузлов, чтобы создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги, а также для заполнения Волго-Ахтубинской поймы. В прошлом году, несмотря на плохие прогнозы, воды оказалось достаточно. По словам экспертов, это был первый полноценный паводок за последние 30 лет.

В этом году прогнозы снова неблагоприятные, воды ожидается мало. Власти Астраханской области предложили начать попуск воды с 17 апреля.

- Зима была затяжная, весна, скорее всего, будет короткая. Важно соблюсти температурный режим, чтобы вода не перегрелась, иначе рыбья молодь погибнет. Также мы за плавный сброс воды, потому что рыбе нужно успеть дойти до большой воды из полоев (мест, затопленных водой при разливе реки - прим. ред.), - сказал заместитель председателя правительства области Михаил Богомолов.

Согласно прогнозу ученых КаспНИРХа (Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ ВНИРО), в Астраханской области может повториться ситуация маловодного 2019 года, когда из-за резкого сброса воды рыбья молодь осталась в водоемах, не успев созреть, что привело к ее массовой гибели.

"Сроки начала максимума и окончания половодья почти одинаковые. Отличие в том, что в апреле 2019 года уровень воды в реке был ниже. При планируемом резком сокращении сброса воды с Волгоградского гидроузла с 10 мая максимальной отметки уровень воды в реке достигнет в середине мая, затем последует его снижение, что, как и в 2019 году, негативно отразится на нересте", - отмечается в сообщении института.

Фото: ТАСС
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При этом эксперты не исключают и более негативного развития ситуации, по аналогии с 2015 годом. Тогда из-за раннего прогрева воды при ее низком уровне в регионе резко сократился нерест рыбы, а фермеры собрали значительно меньше сена, так как вода залила всего 10 процентов сенокосных угодий. Ущерб понесло судоходство, во многих селах возникли перебои с водой.

По словам Юрия Богомолова, в этом году сначала планируется делать сбросы для сельскохозяйственной полки, чтобы обеспечить водой пастбища и заливные луга, а после этого плавно начинать сбрасывать воду. Если позволит эпидобстановка, для спасения рыбьей молоди привлекут экологические отряды "Голубой патруль", которые в прошлом году не были задействованы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В Ростовской области опасного подъема рек не ждут, половодье на Дону, согласно прогнозам, будет низким.

- Мы из одного маловодного года можем перейти во второй: по прогнозам Росгидромета, воды в этом году много не будет. Мы понимаем, что в условиях изменения климата должны проводить мероприятия, направленные на охрану рыбных ресурсов, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. При этом, по его словам, воды должно хватить на хозяйственно-бытовые потребности, мелиорацию и судоходство.

С начала апреля на водоемах региона проводится операция "Путина-2021", главная цель которой - предотвратить незаконный вылов биоресурсов и обеспечить нормальное прохождение рыбы на нерест. К борьбе с браконьерами присоединились правоохранительные органы и спасатели. В прошлом году, по данным регионального управления МВД, во время "Путины-2020" из незаконного оборота изъяли более трех тонн выловленной рыбы, а также свыше 1,5 тысячи запрещенных орудий вылова, завели 422 уголовных дела.

По словам Виктора Гончарова, в Ростовской области также активно занимаются искусственным воспроизводством рыбных ресурсов, поставлена задача выйти на воспроизводство 100 миллионов мальков ежегодно. Планируется строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла, а также расчистка и экологическая реабилитация малых рек для восстановления рыбных запасов.

Фото: iStock
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Недостаток воды не угрожает Волгоградской области. Здесь половодье проходит в Волжском и Донском бассейне. И если разлив Волги регулируется каскадом водохранилищ, то на малых реках бассейна Дона этот процесс идет стихийно. Регион находится в высоко рискованной климатической зоне: при неблагоприятных условиях семь муниципальных районов могут оказаться в зоне подтопления.

Последний раз ситуация "выходила из берегов" в 2018 году. Тогда от паводка серьезно пострадали девять районов. Малые реки затопили десятки населенных пунктов, на помощь пострадавшим семьям из резервного фонда правительство РФ направило 57,2 миллиона рублей.

Чтобы не допустить повторения такого сценария, в этом году заблаговременно проверяют состояние водных объектов, гидротехнических и водопропускных сооружений, формируют запасы материалов и оборудования для укрепления плотин и мостов. На гидрологических постах ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации. Систему оповещения населения перевели в состояние повышенной готовности. А в областном резервном фонде предусмотрели дополнительные средства на случай осложнения ситуации.

По данным областной администрации, при необходимости помощь жителям готовы оказать 12 маневренных групп аварийно-спасательной службы. Подготовлены к развертыванию 474 пункта временного размещения на 57 тысяч человек.

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