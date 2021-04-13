Леопарда из Сочи отправили в шведский зоопарк

Центр восстановления леопарда на Кавказе заключил договор со шведским зоопарком, согласно которому отправил им самку диких кровей Багиру, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Процедура оформления документов заняла почти полгода. Леопардицу без наркоза поместили в транспортную клетку и доставили в аэропорт Сочи, откуда она и улетела на новое постоянное место жительства.

Как рассказал руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе, заместитель директора Сочинского нацпарка Умар Семенов, через день шведские коллеги сообщили о благополучном получение редкого хищника.

Кстати, в канун нового, 2021 года Центру восстановления леопарда на Кавказе передали из шведского зоопарка пару Филоу и Шиву, которые уже благополучно адаптировались. Такой обмен кошками направлен на реализацию стратегии формирования группировок из неродственных особей.

- Главное, что уже три-пять лет выпускники Центра восстановления леопарда на Кавказе живут в природе, а программа имеет все шансы на дальнейшею успешную реализацию, - отметил Умар Семенов.