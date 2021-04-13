Новости

Лавров: Россия готова помогать Ирану в борьбе с пандемией COVID-19 10:01
В Крыму попросили Запад обосновать военное присутствие у границ РФ 10:00
В Миннесоте продолжаются протесты после убийства Данте Райта 09:58
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские 09:51
Больше 200 тысяч соискателей трудоустроят за счет субсидирования найма 09:47
РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности 09:46
Китай призвал Японию не сбрасывать воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан 09:35
Сергунина: В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 09:32
Савченко рассказала об обмане Киевом участников конфликта на Донбассе 09:32
В Приамурье подожгли два автомобиля депутатов 09:27
В Хабаровске скончался народный артист России Игорь Желтоухов 09:20
Самый теплый день с начала года ожидается сегодня в Москве 08:46
Основатель Alibaba за день почти полностью "отыграл" рекордный штраф в Китае 08:46
Глава МЧС отправил группу центрального аппарата в Санкт-Петербург 08:34
На "Невской мануфактуре" потушили открытый огонь 07:56
Реставрация горевшего кардиоцентра в Благовещенске начнется в 2022 году 07:53
Малайзия частично снимет ограничения из-за коронавируса 07:45
На Московской бирже рубль начал укрепляться к доллару и евро 07:42
Бирюков: Началась инженерная подготовка к благоустройству "Парка Яуза" 07:33
Число пострадавших пожарных на мануфактуре в Петербурге достигло трех 06:49
Минфин Китая оштрафовал 19 компаний за высокие цены на лекарства 06:33
Посольство РФ в США упрекнуло госдеп в искажении памяти о Гагарине 05:50
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата 05:36
Хабаровский край накрыл снежный циклон 04:57
Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян 04:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 08:34

Больше не наливать!

В Ростовской области ограничат работу питейных заведений, расположенных в многоквартирных домах
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Экономика Юга России № 78(8429)
Донские власти решили запретить работу наливаек, объектов общепита, продающих алкоголь на розлив, если площадь зала для обслуживания посетителей в них меньше 50 квадратных метров. Поправки в областной закон, регулирующий производство и оборот алкогольной продукции, предложены губернатором Ростовской области Василием Голубевым и одобрены региональным парламентом. Новая норма вступит в силу с 1 июня.

Сейчас на федеральном уровне действует закон, по которому площадь зала в подобных заведениях должна быть не менее 20 квадратов.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
На Урале пассажирам стали доставлять в вагон еду из городских ресторанов

При этом федеральные законодатели предоставили регионам полномочие вводить более жесткие ограничения для таких объектов общепита. Этим правом и решили воспользоваться на Дону.

- На самом деле это закон против наливаек, хорошо известных в народе. Мы, депутаты Законодательного собрания, получаем много обращений и жалоб от населения, которое требует закрыть наливайки в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории, - пояснил председатель комитета регионального парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков. - Внося эти изменения, мы наступаем на этот бизнес: он не нужен Ростовской области, он наносит вред, ущерб здоровью населения, спокойствию граждан, его точно не стоит поддерживать и развивать.

По предварительным подсчетам, со вступлением в силу новой нормы закрытию подлежат 62 организации, или семь процентов от общего количества предприятий донского общепита.

- Полноценные заведения общественного питания это никак не затронет, - отметил Бураков.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские
Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата