Донские власти решили запретить работу наливаек, объектов общепита, продающих алкоголь на розлив, если площадь зала для обслуживания посетителей в них меньше 50 квадратных метров. Поправки в областной закон, регулирующий производство и оборот алкогольной продукции, предложены губернатором Ростовской области Василием Голубевым и одобрены региональным парламентом. Новая норма вступит в силу с 1 июня.

Сейчас на федеральном уровне действует закон, по которому площадь зала в подобных заведениях должна быть не менее 20 квадратов.

При этом федеральные законодатели предоставили регионам полномочие вводить более жесткие ограничения для таких объектов общепита. Этим правом и решили воспользоваться на Дону.

- На самом деле это закон против наливаек, хорошо известных в народе. Мы, депутаты Законодательного собрания, получаем много обращений и жалоб от населения, которое требует закрыть наливайки в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории, - пояснил председатель комитета регионального парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков. - Внося эти изменения, мы наступаем на этот бизнес: он не нужен Ростовской области, он наносит вред, ущерб здоровью населения, спокойствию граждан, его точно не стоит поддерживать и развивать.

По предварительным подсчетам, со вступлением в силу новой нормы закрытию подлежат 62 организации, или семь процентов от общего количества предприятий донского общепита.

- Полноценные заведения общественного питания это никак не затронет, - отметил Бураков.