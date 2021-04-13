На Кавказе ученые обнаружили новый вид гадюки

В экспедиции на территории Южной Осетии, которую провели сотрудники Сочинского национального парка для сбора материала в первое издание Красной книги региона, был открыт новый вид гадюк. Змею зафиксировали в левобережном бассейне среднего течения реки Кура и назвали в честь известного российского герпетолога, президента российского герпетологического общества имени А. М. Никольского РАН Бориса Туниева.

Как сообщили в Сочинском национальном парке, новый вид имеет явное сходство с кавказской гадюкой. Однако детальное сравнение собранных животных с гадюками Казнакова и Динника показали их существенные отличия как в морфологии, так и в генетике.

"По результатам анализа гена гадюки из левобережного бассейна реки Кура сформировали отдельный кластер, не сестринский по отношению к кавказской гадюке, - рассказали в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк". - Опираясь на полученную информацию, ученые пришли к выводу о самостоятельности вида. Среди представителей всего комплекса кавказской гадюки эти особи имеют минимальные значения длины тела, длины и ширины головы, особенности чешуйчатого покрова, есть отличия в строении и репродуктивного органа".

Окраска и узор кожного покрова гадюки Туниева весьма разнообразны. Молодые самцы зачастую бежево-серые, желтовато-серые, реже встречаются коричневато-красноватые либо вообще желтые. А вот самки обладают розовато-серыми и светло-коричневыми оттенками, и даже попадаются меланисты (черный окрас). Зигзаг на теле у большинства самок широкий (по сравнению с самцами), почти непрерывный, у самцов - с острыми крыльями, местами прерывистый, черный либо темно-коричневый.