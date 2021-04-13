Российское правительство по поручению главы государства готовит программу туристического кешбэка для школьников и молодежи, она может начать действовать уже нынешним летом. При этом предполагается, что, в отличие от "взрослой" программы, она будет круглогодичной, захватывая все школьные и студенческие каникулы.

Здравницы Кубани в этом году планируют принять более 300 тысяч детей из разных регионов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По мнению директора сочинской туристической компании Дмитрия Богданова, поддержка детского и молодежного туризма - это очень правильный шаг, однако существует и обратная сторона медали.

- Качественных мест размещения в этом сегменте в стране явно недостаточно, и есть много вопросов к качеству госрегулирования этой сферы, - считает он. - Одним лишь кешбэком это не решить, тут требуется большая совместная работа бизнеса и органов государственной власти.

Предстоящий летний сезон в любом случае внушает гораздо больше оптимизма, чем предыдущий. В прошлом году детские здравницы из-за пандемии коронавируса могли принимать отдыхающих только из своего региона, а также из Арктической зоны, при этом загрузка должна была составлять не более 50 процентов. В этом году максимально допустимую загрузку увеличили в полтора раза.

- С начала 2021 года все федеральные детские центры - "Орленок", "Артек", "Океан" и "Смена" - по разрешению Роспотребнадзора работают на 75 процентов загрузки, и мы очень рады, что такая возможность теперь будет во всех детских лагерях страны, - сказал "РГ" директор "Орленка" Александр Джеус. - Второе очень важное изменение - возможность принимать детей из других регионов, а не только из своего.

Кроме того, регионы теперь смогут самостоятельно принимать решения о работе палаточных лагерей, которые в прошлом году были закрыты из-за коронавируса.

В общей сложности на Кубани к этому сезону готовится 1486 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 112 стационарных (40 круглогодичных и 72 сезонных). Планируют принять более 300 тысяч отдыхающих, в том числе не менее 145 тысяч из других субъектов России.

В прошлом году практически все детские здравницы региона понесли большие финансовые потери. По словам Александра Джеуса, в условиях высоких требований контрольно-надзорных органов, низкой рентабельности и длительного отсутствия доходов они подошли к порогу убыточности.

- По прогнозной оценке, понесенные убытки и недополученный доход организаций отдыха и оздоровления детей составляют более 6,4 миллиарда рублей. На Азово-Черноморском побережье Краснодарского края есть организации, не способные по этой причине выполнить финансовые обязательства перед заказчиками услуг и своим персоналом, там допускают, что придется банкротиться или перепрофилироваться на семейный отдых, - отметил он.

Власти края в этом году предусмотрели на организацию детской оздоровительной кампании более двух миллиардов рублей. В 2020 году на финансовую поддержку детских здравниц было направлено 300 миллионов рублей, средства предназначались на капитальный и текущий ремонт, а также на компенсацию затрат при приобретении медоборудования.

- Эпидситуация на Кубани стабилизируется, поэтому мы видим возможность отмены некоторых ограничений в функционировании детских лагерей. Это позволит значительной части лагерей Краснодарского края восстановить экономику и в 2021 году получать прибыль, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Майские каникулы

Ожидается, что курорты Кубани в начале мая посетят полмиллиона туристов. С декабря по февраль в регион приезжали около двух миллионов человек. По словам Вениамина Кондратьева, турпоток в крае растет не только в зимний и летний сезон, но также весной и осенью: на это время приходится до 40 процентов общего числа отдыхающих.

Из 200 кубанских санаториев 140 работают круглогодично. Летом они загружены практически полностью, а весной - минимум на 70 процентов. Местные здравницы предлагают более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ. Также в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районе открыто 76 отелей по системе "все включено".

- Не думаю, что будет взрыв продаж путевок на лето в санатории и гостиницы Краснодарского края, но на 30 процентов спрос вырастет, - сказала "РГ" председатель правления Российского союза туриндустрии - Юг Наталья Косьмина. - Конечно, некоторых туристов останавливает необоснованное подорожание путевок в отели лакшери-сегмента. На майские праздники цены в них выросли примерно на 10-15 процентов.

Так, двухместный номер премиум-класса в популярном отеле в центре Сочи в начале мая обойдется более чем в 60 тысяч рублей на шесть ночей за двоих, в стоимость включены завтраки и ужины. В другом отеле более высокого класса путевка на тот же период будет стоить почти 160 тысяч рублей. Причем во многих гостиницах, пользующихся спросом, мест на майские праздники уже не осталось.