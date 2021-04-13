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Хорошо стоим

Почему ростовчане по-прежнему не оплачивают парковочные места на автостоянках города?
Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 78(8429)
Система платных парковок, введенная в Ростове пять лет назад, фактически так и не заработала. В прошлом году городские власти сообщили, что устранили законодательные препятствия для сбора денег. Но собирать их не получается по-прежнему.
Пока что платные паркинги вызывают у ростовчан скорее недоумение. Фото: Тагир Раджавов/РГ Пока что платные паркинги вызывают у ростовчан скорее недоумение. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Пока что платные паркинги вызывают у ростовчан скорее недоумение. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Платные парковки появились на центральных улицах Ростова еще в 2016 году. Большинство горожан выступали тогда против, но администрация города все равно провела конкурс (в котором участвовали всего две фирмы, причем одна из них - крупнейшая телекоммуникационная компания, не имеющая никакого отношения к парковкам) и отдала этот бизнес на условиях инвестиционного договора частной компании. При этом сообщалось, что парковки будут приносить в бюджет города до 300 миллионов рублей в год.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что система не работает. Оказалось, что у муниципалитета нет доступа к данным МВД о нерадивых автовладельцах. Поскольку официальных комментариев сама компания-оператор не давала, то горожане практически единодушно решили, что за парковки можно не платить. Судя по сборам, все пять лет эти услуги оплачивали только считанные проценты автолюбителей, и то, вероятно, иногородние.

На запрос корреспондента "РГ" компания-оператор ответила, что данные о нарушителях собираются. Претензии нарушителям якобы будут предъявлены после того, как муниципалитеты наладят взаимодействие с полицией. Однако эксперты сомневаются, что это возможно: долги многих автовладельцев за несколько лет исчислялись бы сотнями тысяч. С другой стороны, автовладельцы жаловались, что компания требовала с них деньги, но не наводила порядок на вверенной им территории. Например, когда в Ростове идет сильный снег, парковаться приходится прямо в сугробы. Так что ситуация с платными парковками в Ростове остается неясной.

Около года назад администрация города выпустила официальный пресс-релиз, в котором объявила о начале сбора штрафов. Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения сообщил, что с 12 марта 2020 года вступили в силу изменения в федеральный закон об административных правонарушениях, в соответствии с которым будет осуществляться взаимодействие между МВД и муниципалитетом "в части предоставления сведений о собственниках транспортных средств". Чиновники предупредили, что штраф 1500 рублей за неуплату парковки начнут взимать ровно с этой даты. Об этом написали местные СМИ. Но ничего не изменилось.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новостит
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Массово платить люди не начали, информации о новых штрафах никому за последний год тоже, согласно опросу "РГ", не поступало. Как сообщили "РГ" в администрации города, в 2020 году доходы бюджета Ростова-на-Дону от платных парковок составили немногим более 1,5 миллиона рублей.

Тем не менее оператор утверждает, что принимает платежи. Мы позвонили под видом иногороднего водителя, который приехал в донскую столицу из небольшого города и не понимает, стоит ли ему платить. Девушка Александра на горячей линии компании-оператора пояснила, что платить нужно, иначе придет штраф. На замечание, что, мол, водители-ростовчане уверяют, что платную парковку не ввели, она ответила однозначно: "Вас обманывают. Платить нужно".

Справка "РГ"

По данным компании-оператора, в центре Ростова-на-Дону создано порядка 6,5 тысячи платных парковочных мест. Стоимость часа парковки с восьми утра до восьми вечера составляет 35 рублей в час, в выходные и праздничные дни парковочное место бесплатно. Оплатить можно через паркоматы, с помощью специального мобильного приложения, SMS-оплаты и через личный кабинет на сайте оператора. Паркоматы принимают не только банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты, но и позволяют оплатить парковку смартфоном с ближней бесконтактной связью (NFC) и даже наличными через сеть специальных терминалов.

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