Кто занимается изобретательством в Крыму, чем запомнились разработки крымчан в патентном ведомстве и почему "прививку" знаниями об интеллектуальной собственности нужно делать еще в школе? Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказал директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин.

Олег Петрович, в прошлом году ФИПСу исполнилось 60 лет. Что связывает институт с Роспатентом и какие задачи вы решаете сегодня?

Олег Неретин: У Роспатента три подведомственных организации, включая наш институт. ФИПС является ключевым, и наша главная задача - обеспечить интеллектуальный суверенитет России. Мы правопреемники Всесоюзного института государственной патентной экспертизы. ФИПС - это научная организация. Мы выполняем все действия по приему и экспертизе заявок, касающихся интеллектуальной собственности, регистрации перехода прав, ведения госреестра и прочее. Безусловно, ключевая часть нашей работы - это экспертиза. Сейчас в ФИПСе трудятся около 900 экспертов в области интеллектуальной собственности. Это ученые, которые работают с каждой заявкой на регистрацию интеллектуальной собственности, будь то изобретение, полезная модель, промышленный образец или товарный знак. И каждая экспертиза - это маленькое научное исследование.

Каковы критерии экспертной оценки, если решается вопрос, регистрировать изобретение или нет?

Олег Неретин: Когда проводится экспертиза заявки на изобретение, то эксперт, выдавая свое заключение, руководствуется четырьмя основными критериями. Они простые и понятные. Это, прежде всего, новизна изобретения: оно не должно быть ранее никем и нигде описано. И это должна быть мировая новизна. В настоящее время в мире количество патентов достигло 150 миллионов и продолжает постепенно увеличиваться. При этом эксперт оценивает всю базу публикаций за всю историю существования человечества. Для этого у него есть информационные инструменты, достаточно полные и удобные базы данных, по которым можно проводить такой поиск. Информационный поиск - это значимая часть экспертизы, с которой и начинают работу наши специалисты, оценивая новизну.

Еще одним критерием является промышленная применимость изобретения. Как минимум, заявляемая разработка не должна противоречить законам природы. Если наши эксперты в чем-то сомневаются, то могут отправить изобретение на одну из 50 экспертиз в Российскую академию наук. Это бывает в тех случаях, когда требуются глубокие теоретические знания. Бывает, включаются целые институты РАН, чтобы исследовать какую-то очень сложную заявку.

Третий критерий - это изобретательский уровень. Например, если кто-то заявляет, что он придумал, как резать ножницами бумагу, и хочет это запатентовать, мы, конечно, не выдадим патент, потому что резать бумагу - это свойство ножниц. Наконец, еще один важный и обсуждаемый в мире критерий - это раскрытие изобретения. Патент выдается за то, что изобретатель открывает миру свое изобретение полностью. Это значит, что в поданной заявке не должно быть каких-то недоговоренностей, потому что патент - это открытая информация. Тот, кто возьмет лицензию у патентообладателя на его разработку, должен быть уверен, что он сможет воспроизвести изобретение на основании патента. Раскрытие информации - это широко обсуждаемая патентными ведомствами проблема.

Сколько времени проходит от подачи заявки до получения патента?

Олег Неретин: За последние годы Роспатент стал самым быстрым патентным ведомством в мире. В прошлом году мы уже рассматривали заявку за четыре месяца. Это почти предельный срок. Он связан со скоростью обновления мировых баз данных, с которыми мы работаем. Иногда бывает, что мы рассматриваем быстрее, но тогда мы говорим о том, что риск оспаривания такого решения повышается. Это связано с тем, что обновление баз данных другими ведомствами, агрегаторами таких информационных ресурсов, происходит с некоторой задержкой, она может быть до четырех месяцев. То же самое бывает с научными публикациями, когда мы, например, работаем со Scopus или Web of Science. Публикации туда попадают не день в день, они идут с некоторой задержкой, и время обновления баз данных влияет на срок рассмотрения заявки.

ФИПС подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Крыма, что это дает обеим сторонам договора?

Олег Неретин: Сегодняшнее соглашение - это часть нашей долгосрочной стратегии. Работа с интеллектуальной собственностью сама по себе долгая. Патент можно поддерживать 20, а в отдельных случаях и 25 лет. Товарный знак - неограниченное количество лет. Поэтому и работать над тем, чтобы интеллектуальная собственность появлялась в стране, нужно с прицелом на длительную перспективу, как это делают многие страны с развитой экономикой. Нужно начинать работать с детьми. В Китае, например, абитуриент при поступлении в вуз уже должен что-то знать об интеллектуальной собственности. Поэтому в рамках этого соглашения мы планируем начать системную работу с образовательными организациями Крыма, с детскими технопарками, такими как "Кванториум" или малая академия наук "Искатель". Мы уже сегодня сообща начинаем работать над планом такого сотрудничества. Нам нужно научить детей правильно распоряжаться своими идеями, объяснить им, что охраняется законом, а что нет. Иногда мы сталкиваемся со случаями, когда идея уходит от ее носителя фактически бесплатно, потому что он не оформил на нее права, не запатентовал. А самая благодарная и стратегическая работа в этом плане - именно со школьниками, с юношеством.

Сколько заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы было подано от Крыма в 2020 году?

Олег Неретин: В Крыму в прошлом году было подано 65 заявок на изобретения. Это несколько больше, чем в 2019 году, что нас очень порадовало, потому что из-за пандемии в целом в стране был спад изобретательской активности. Мы надеемся, что такой рост в Крыму станет устойчивой тенденцией. Из наиболее значимых, на наш взгляд, изобретений хотелось бы отметить патент на способ повышения плодородия почвы. Эту заявку подавал НИИ сельского хозяйства Крыма, там открыли новый штамм бактерии, позволяющий насытить почву необходимым для растений фосфором. Есть изобретение, связанное с медициной, это заживляющая мазь. Мы также отметили для себя полезную модель, новую облицовочную плитку. Она имеет хорошую перспективу коммерциализации, поскольку лицензионные договоры тоже проходят через нас, и мы видим, что эта модель востребована у производителей. У правообладателя этой плитки уже несколько лицензионных соглашений. Есть еще изобретение биотоплива, пеллет из отходов сельскохозяйственного производства, они и экологичны, и пользуются спросом на рынке.

Сегодняшние изобретатели, кто они? Это в основном одиночки или какие-то научные, инженерные коллективы?

Олег Неретин: Если говорить о Крыме, примерно 50 на 50 процентов. Половина - это физические лица, половина - юридические. Лидером изобретательской активности в республике является Крымский федеральный университет, за ним следует НИИ сельского хозяйства Крыма, а на третьем месте Керченский морской технологический университет.

Сколько было в 2020 году заявок и сколько выдано свидетельств на регистрацию товарных знаков в Крыму?

Олег Неретин: Более 500 заявок на товарные знаки подано из Крыма. Здесь тоже рост, и увеличение этого сегмента идет ежегодно. Это говорит о том, что экономика в стране работает, потому что товарный знак нужен только для того, чтобы продвинуть свой товар.

27 июля 2020 года вступил в силу закон о географических указаниях, который защищает на рынке местную продукцию. За это время в целом в стране подано 60 заявок, из них пять - из Крыма. Географическое указание часто путают с товарным знаком. Географическим указанием может пользоваться любой производитель товара, характеристики которого связаны с его географическим происхождением. При этом хотя бы одна стадия производства, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара, должна осуществляться в месте географического объекта. Товарный знак принадлежит конкретному лицу, и только оно имеет право им пользоваться. Когда происходит регистрация географического указания, это не означает, что его может использовать только тот, кто подал заявку первым. Любой производитель в регионе может выпускать продукцию, например, с указанием "Сакские грязи" или "Крымские яблоки", если докажет, что его товар отвечает тем характеристикам, которые были заявлены при регистрации.