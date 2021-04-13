В степях под Астраханью замечены редкие пестрые скорпионы

В астраханских степях с приходом весны обнаружены пестрые скорпионы (Mesobuthus eupeus). Фотографию опасного и редкого насекомого, который занесен в Красную книгу Астраханской и Волгоградской областей, сделал эколог и фотограф-анималист Владимир Паньков.

"Первый скорпион этого года, еще совсем маленький. Один сантиметр вместе с хвостом", - написал он в Instagram.

Отметим, что пестрый скорпион, который водится под Астраханью, встречается довольно редко. В длину насекомое достигает максимум шести сантиметров. Его яд, не так опасен для человека, как яд некоторых других представителей семейства Buthidae, и тем не менее оказывает довольно сильное действие и может вызвать у человека опухоль в месте укола.

В районе ужаленного места ощущается боль, зуд и жжение, а также возникает отек и покраснение кожи. Некоторые компоненты яда используются в китайской медицине для лечения заболеваний вроде эпилепсии и паралича, а также артритов и малярии.

Кстати

В Астраханской области также встречаются другие опасные насекомые, например, пауки-каракурты. Научно доказано, что яд каракурта в 15-20 раз сильнее яда самой ядовитой змеи. Особо следует опасаться особей женского пола. Каракурты самцы имеют гораздо меньшие размеры и неспособны прокусить кожу человека и нанести большой вред. Летом 2019 года от укусов "черных вдов" пострадали 15 жителей Астраханской области. В качестве защиты специалисты рекомендуют одевать во время походов на природу брюки и сапоги. В случае малейших симптомов укуса следует немедленно обратиться к врачам.