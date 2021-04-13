В марте председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Лагонакского биосферного полигона площадью более 17,2 тысячи гектаров на землях Кавказского государственного заповедника. Ослабление природоохранного режима власти объяснили необходимостью развивать "экологический туризм и эколого-просветительскую деятельность", а также создать новый горнолыжный курорт Лагонаки, строительство которого планируется и по утвержденной программе социально-экономического развития республики до 2024 года. В том, что горный кластер нужен региону, мало кто сомневается. Но какой ценой? Проект, предложенный властями совместно с частным бизнесом (без предварительной экологической экспертизы и широкого обсуждения), критикуют как эксперты-экологи, так и общественность.

Лагонакское нагорье - один из наиболее популярных туристских районов Западного Кавказа. Это изолированная высокогорная известняковая область в Адыгее и Краснодарском крае, в междуречье Белой и Пшехи. Главный аргумент сторонников курорта - места, где его планируют построить, не имеют особой ценности, так как исторически они вовлечены в сельскохозяйственную деятельность и использовались для выпаса скота, охоты, лесозаготовительных работ. В советское время здесь были популярные пешие туристические маршруты (впрочем, и сейчас существует легендарная "тридцатка", маршрут "Через горы к морю"). При этом история освоения этого района довольно сложная.

Высокогорная часть плато присоединена к Кавказскому заповеднику еще при его образовании в 1924 году, а в 1951 году Лагонаки наряду с другими ценными участками были изъяты для хозяйственных нужд. Интенсивный выпас совхозного скота (в отдельные годы порядка 60 тысяч голов), бесконтрольная рекреационная деятельность привели к катастрофическим последствиям: продуктивность альпийских лугов резко упала, а на некоторых участках травянистый покров полностью разрушился. В реабилитацию пастбищ не было вложено ни рубля. Так как деградация земель была налицо, а турбазы в постперестроечное время массово закрывались, правительство Адыгеи в августе 1992 года решило снова передать высокогорную местность (около 20 тысяч гектаров) заповеднику в качестве биосферного полигона при условии продолжения ограниченной хозяйственной деятельности и соблюдения научно-обоснованного режима использования. Спустя десятилетия вопрос создания здесь современной туристской инфраструктуры, что называется, поставлен ребром.

- К созданию биосферного полигона Лагонаки шли не один год путем внесения поправок в федеральный закон об особо охраняемых природных зонах, - говорит заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий. - Все началось в 2012 году, когда правительство определило перечень объектов капитального строительства, связанных с туризмом и спортом, размещение которых допускается на биосферных полигонах. Затем в июле 2016 года заинтересованные лица вопреки мнению специалистов по охране природы (и министерства природы в том числе) протолкнули новые изменения в закон: теперь биосферный полигон может создаваться не только путем присоединения новых земель, но и внутри границ государственных природных заповедников. Эти новации абсолютно дискредитируют саму идею биосферных резерватов (заповедников - прим. ред.) ЮНЕСКО. До последнего момента данные поправки на практике не применялись. Но мартовское распоряжение внезапно устанавливает новые, значительно расширенные границы биосферного полигона. Таким образом созданы все правовые возможности для строительства горнолыжного курорта на участках, которые эксперты даже концептуально никогда не рассматривали для подобной деятельности.

В состав биосферного полигона предлагается включить примыкающий к плато Лагонаки горный массив Фишт-Оштен-Пшеха-Су, часть территории всемирного природного наследия ЮНЕСКО

Речь идет о предположительном включении в биосферный полигон примыкающего к плато горного массива Фишт - Оштен - Пшеха-Су, настоящего украшения Западного Кавказа и части территории всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Изменение статуса этих вершин с ледниками ранее не обсуждалось.

Некоторое время назад на сайте инвестпроектов республики был опубликован эскиз строительства круглогодичного горноклиматического курорта Лагонаки, который предполагал возведение кластера на высоте от 1 670 до 2 804 метров над уровнем моря. Планировалось оборудовать горнолыжные трассы и бугельно-буксировочные канатные дороги на склонах гор Оштен, Абадзеш и Гузерипль для одновременного катания 20 тысяч человек, возвести сеть гостиничных комплексов на 5,5 тысячи мест с кафе, спортивными площадками и другими объектами досуга. Инвестиции оценивались в 7,6 миллиарда рублей. Однако вскоре после мартовского распоряжения правительства документ был удален с сайта.

Экологи напоминают, что данная территория была образована не с целью рекреации и туризма, а для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

- Согласно научным данным сотрудников заповедника, несмотря на длительную эксплуатацию лугов, Лагонакское нагорье относится к ценнейшим в ботаническом отношении участкам Западного Кавказа. Здесь "проживает" более 800 видов сосудистых растений (84 процента высокогорной флоры всего Кавказского заповедника), из которых около 25 процентов - эндемики. Отмечено около 200 видов птиц, в том числе 19 краснокнижных: черный гриф, белоголовый сип, бородач, сапсан, кавказский улар, кавказский тетерев. На плато сохранилась изолированная группировка кавказской серны, также занесенная в Красную книгу Кубани и Адыгеи. Именно поэтому Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял, что строительство крупномасштабной инфраструктуры на плато Лагонаки станет основанием для перевода Западного Кавказа в "список природного наследия, находящегося под угрозой", - говорит Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис Россия".

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов геологическое строение нагорья, недаром его называют прямо-таки музеем уникальных карстовых образований. Массив, словно сыр дырками, испещрен карстовыми колодцами, провалами, воронками, гротами, пещерами, именно поэтому район является огромным естественным резерватом пресной воды. В частности, здесь известно свыше 130 пещер и шахт, многие из которых уникальны для России. Масштабное сплошное строительство может создать угрозу экологической безопасности.

Власти Адыгеи недавно заявили о своем намерении развивать на биосферном полигоне современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника, ответственным бизнесом, имеющим опыт развития горных курортов, и общественностью. При этом планов создания курорта на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО никто не вынашивает.

- В мире есть примеры горных регионов, где так называемый устойчивый туризм развивается в гармонии с окружающей средой, позволяя сберечь природу и обеспечить благополучие местного населения, - рассказал премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов в недавнем интервью. - Поэтому мы готовы применять весь накопленный опыт экологического туризма и природоохранной деятельности для развития экокурортов. При этом рассчитываем на помощь экспертов и общественности и намерены обсуждать с ними любые шаги, которые предпримем в данном направлении. Все это поможет в полном объеме и эффективно выполнить решение о создании Лагонакского биосферного полигона. Напомню, что в документе четко записано требование обеспечить неукоснительное соблюдение норм законодательства охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы.

Кстати, в 2022 году в Казани состоится 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Встречу приурочат к 50-му юбилею Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. И конечно, перспективы застройки биосферных полигонов станут одной из центральных тем обсуждений.

Почти лесная дорога

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России направил письмо в Генпрокуратуру РФ по поводу строительства широкой дороги в границах Сочинского национального парка с просьбой завести административное дело, а также обязать компанию в судебном порядке восстановить нарушенное состояние окружающей среды за счет собственных средств. По данным экологов, данная дорога (от урочища Обер Хутор до урочища Энгельмановы Поляны на границе с Кавказским заповедником) строится примерно три года, неоднократно заходит в водоохранную зону и защитную полосу реки Мзымты, при ее прокладке было уничтожено много деревьев.

Сообщение о нарушении организация составила в декабре прошлого года, жалоба была спущена в Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 9 марта надзорный орган подтвердил, что заявленный в качестве временной лесной дороги объект имеет все признаки капитального строительства и не проходил государственную экологическую экспертизу. Инициаторам строительства вынесено предупреждение.