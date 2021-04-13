Предприниматели Большой Ялты, обслуживаемые ГУП РК "Водоканал южного берега Крыма", стали получать квитанции на оплату канализования сточных вод с их участков. Ливневки у предпринимателей нет, а талая и дождевая вода, как следует из разъяснения предприятия, попадает в канализацию "через щели и неплотности в трубах".

Наталья Бреева - хозяйка гостевого дома "Сергей" в Алупке. Бизнес достался ей в наследство от покойного мужа. Это обычный жилой дом, в котором живет сама хозяйка, но в сезон, как и повсюду на побережье, она сдает комнаты отдыхающим.

- Муж настаивал, чтобы все было легально и по закону, - говорит Наталья. - Поэтому он официально зарегистрировал бизнес, а я продолжила его дело.

В конце февраля Наталья получила квитанцию на оплату услуг водопользования и удивилась. Как обычно в зимние месяцы, она израсходовала в феврале четыре кубических метра воды, а выставили ей счет на 2850 рублей. Из платежки стало понятно, что 2603 рубля надо заплатить за отведение с ее участка почти 95 кубометров поверхностных сточных вод, то есть осадков, выпадающих в виде дождя и снега.

- Я обратилась на предприятие "Водоканал ЮБК" и попросила объяснить, как именно дождевая вода с моего участка в 10 соток с домом и другими хозпостройками попадает в канализацию, - рассказала жительница Алупки. - Мне по телефону разъяснили, что раз у меня есть канализация и люк для ее прочистки на случай засорения, то через щели вокруг люка и в самой трубе осадки просачиваются в централизованную систему водоотведения.

В ГУП РК "Водоканал ЮБК" "РГ" объяснили, что никакой ошибки здесь нет. Счет предпринимательнице Бреевой выставили в соответствии с заключенным договором водоснабжения и водоотведения, а объем поверхностных сточных вод на ее участке устанавливается расчетным способом. При этом рассказали, как именно дождевая вода с участка попадает в канализационные трубы.

"В соответствии с методическими указаниями "Атмосферные осадки", поверхностные сточные воды отводятся в централизованную систему водоотведения в виде дождевой, талой, инфильтрационной воды, поступающей через неплотности, негерметичные соединения элементов, трещины и отверстия, образующиеся как при эксплуатации существующих канализационных сетей, так и при строительстве новых сетей", - сообщили на предприятии.

Плата за отведение осадков в канализацию начисляется только владельцам объектов коммерческого назначения. С хозяев жилых домов, если они не занимаются бизнесом, плата не взимается. Наталье Бреевой пояснили на предприятии, что счет выставили в феврале, поскольку до этого в зимние месяцы она не занималась предпринимательской деятельностью и автоматически переходила в первую группу потребителей, тех самых жильцов, которые за отведение осадков не платят.

"В 2021 году абонент не предоставлял заявления о прекращении коммерческой деятельности, в связи с чем были выставлены счета с учетом отведения поверхностных сточных вод", - сообщили в водоканале.

- Если каждый раз после окончания сезона закрывать свой бизнес, а потом весной его снова возобновлять, вы не представляете, какая начнется бумажная канитель. Может быть, есть вариант приостанавливать бизнес на какое-то время без его полного закрытия, но мне об этом ничего не известно, - досадует Наталья. - Выходит, если бы я не регистрировалась в качестве предпринимателя, как делают все вокруг, а просто сдавала жилье отдыхающим летом, то только выиграла бы.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, в республике тысячи владельцев домов, сдающих жилье внаем без регистрации предпринимательской деятельности. Все эти люди раздумывают, стоит ли им легализоваться в правовом поле или лучше оставаться в тени. В минкурортов полагают, что в случае легализации гостевые дома только в первый год принесут в бюджет Крыма более 600 миллионов рублей.

- Это и не частный дом и не гостиница, а некое отдельное средство размещения, которое мы предлагаем назвать гостевым домом и ввести соответствующее понятие в закон о туризме, - рассказал министр Вадим Волченко. - Из 9000 хозяев таких домов у нас точно работают в легальном поле порядка 2000.

Если в Крыму всерьез думают о легализации гостевых домов, их владельцам нужно как минимум предложить правовой режим, который не оттолкнет предпринимателей, а стимулирует к выходу из тени. Иначе пугливый бизнес утечет в "щели и неплотности канализации".