В Крыму школьник найден мертвым в заброшенном здании

СК по Республике Крым и Севастополю начал проверку по факту смерти подростка, отравившегося неизвестным веществом в бесхозном здании в Нижнегорском районе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагический случай произошел в минувшие выходные в заброшенном здании нефтебазы, где девятиклассники употребляли напитки-энергетики и вдыхали неизвестное вещество - предположительно, газ для газовых горелок. Одному из школьников стало плохо. Его друг вызвал скорую помощь, но к моменту приезда врачей ребенок скончался.

- Главное следственное управление СК по РК и Севастополю проводит проверочные мероприятия по факту смерти подростка, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Ольга Постнова. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти.