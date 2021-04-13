Территория, освободившаяся после того как закрыли старый аэропорт Ростова-на-Дону, составляет 350 гектаров. Такой большой земельный участок в городе-миллионнике весьма привлекателен для застройщиков. Как заявили власти, здесь появится новый микрорайон общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров - 2,1 миллиона квадратных метров жилья и 400 тысяч квадратов общественно-деловой застройки с объектами научно-производственного, коммерческого и рекреационного назначения. Сегодня это самый крупный проект застройки Ростова, он будет реализован комплексно, с учетом всех потребностей жителей будущего микрорайона.
Однако разногласия между потенциальными инвесторами затормозили его реализацию, да и с деньгами вышла заминка. По мнению экспертов, в инфраструктуру необходимо вложить миллиарды рублей. К новому жилому массиву придется тянуть инженерные сети, так как те, что есть, были рассчитаны совсем на другую нагрузку. Понадобятся средства и на транспортные коммуникации. У одного из предполагаемых застройщиков возникла неновая идея построить инфраструктуру за счет бюджета, однако власти особого энтузиазма не проявили. Высокая себестоимость проекта при всей его привлекательности заставила задуматься инвесторов, и прежний пыл их немного угас.
Однако инициатива государственного института развития "Дом. РФ", похоже, может сдвинуть процесс с мертвой точки. Ростовской области предложили применить механизм инфраструктурных облигаций по примеру Сахалина и Тулы. Напомним, что в Тульской области этот способ финансирования поможет реализовать проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч квадратных метров, а на Сахалине - 800 тысяч квадратов.
Власти Ростовской области уже подписали соглашение с "Домом. РФ" о выпуске облигаций на восемь миллиардов рублей. Деньги должны пойти на создание дорожной, инженерной и общегородской инфраструктуры нового района.
Госкомпания создала специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке, а из доходов от них выдавать займы на строительство инфраструктуры.
Гендиректор "Дома. РФ" Виталий Мутко подчеркнул, что госкомпания совместно с региональным правительством "уже актуализировала концепцию проекта комплексной застройки бывшего аэропорта". Но сработает ли этот механизм в Ростовской области?
- Инфраструктурные облигации имеют отношение не к жилью, а к сопутствующим объектам: транспортным, инженерным, социальным, - сказала директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева. - Безусловно, их наличие важно, потому что жить в бетонной коробке в городе, но вдали от цивилизации не просто некомфортно, но уже и несообразно запросам человека. Сегодня мы в основном пользуемся инфраструктурой, которая досталась нам от советского периода с его ориентацией на человека - парки, скамейки, дорожки, спортивные площадки. Идея инфраструктурных облигаций - привлечь деньги на строительство подобных объектов.
С Бурцевой согласен кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев.
- Инфраструктурные облигации нужны для того, чтобы снизить инвестиционный риск и увеличить инвестиционную привлекательность региональных инфраструктурных проектов. Будет ли эта цель достигнута? - рассуждает Пономарев. - Не уверен, что частные инвесторы захотят вкладывать в них средства. Во-первых, инфляция может съесть доход, да и сам объект инвестиций очень непростой. Доходность таких облигаций, как правило, не слишком высокая, для них характерен длительный срок окупаемости и существенный риск. Именно поэтому государство предлагает инвесторам дополнительные преференции, такие, например, как госгарантии, и обещает передать объекты в концессию. Это новый для нас инструмент, и большинству он понятен примерно так же, как биткоин. Население, скорее, купит золото, более привычный инструмент для инвестиций, хотя и очень долгосрочный.
Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова считает, что необходимо время, чтобы появилось доверие к таким облигациям. Тем более что в этом проекте есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, федеральные застройщики обеспечат высокую устойчивость бизнеса, с другой - цены будут высокие, а это может снизить доходность. В США и в европейских странах на то, чтобы завоевать доверие инвесторов к таким облигациям ушли годы.
- Но это не значит, что мы не должны начинать, - утверждает Пономарев. - Тем более что положительные примеры есть. Уже существуют объекты, построенные с помощью данного механизма. Это платные автодороги: Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Москву - дублер трассы М-10, дорога Москва - Минск, которая дублирует М-1.
Эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич подчеркнула, что выпуск бумаг такого рода не что иное, как цивилизованный способ помочь бюджету. Положительный опыт использования муниципальных и региональных ценных бумаг есть не только у Москвы и Санкт-Петербурга, но и у Томска, Мордовии и других регионов. Так, в Краснодарском крае министерство финансов выплатило в прошлом году более 387 миллионов рублей дохода по облигациям 2017 и 2019 года. В министерстве пояснили, что в общей сумме госдолга края доля облигаций составляла 33,8 процента, то есть около 30 миллиардов рублей. Ценные бумаги стали одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций для региона.