Пилотные проекты строительства жилья с помощью инфраструктурных облигаций будут реализованы в 2021 году в пяти регионах России: Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской области. В Ростове этот механизм собираются применить для финансирования создания необходимой инфраструктуры на месте бывшего аэропорта. Как эксперты оценивают доходность облигаций, будет ли проект интересен населению?

Территория, освободившаяся после того как закрыли старый аэропорт Ростова-на-Дону, составляет 350 гектаров. Такой большой земельный участок в городе-миллионнике весьма привлекателен для застройщиков. Как заявили власти, здесь появится новый микрорайон общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров - 2,1 миллиона квадратных метров жилья и 400 тысяч квадратов общественно-деловой застройки с объектами научно-производственного, коммерческого и рекреационного назначения. Сегодня это самый крупный проект застройки Ростова, он будет реализован комплексно, с учетом всех потребностей жителей будущего микрорайона.

Однако разногласия между потенциальными инвесторами затормозили его реализацию, да и с деньгами вышла заминка. По мнению экспертов, в инфраструктуру необходимо вложить миллиарды рублей. К новому жилому массиву придется тянуть инженерные сети, так как те, что есть, были рассчитаны совсем на другую нагрузку. Понадобятся средства и на транспортные коммуникации. У одного из предполагаемых застройщиков возникла неновая идея построить инфраструктуру за счет бюджета, однако власти особого энтузиазма не проявили. Высокая себестоимость проекта при всей его привлекательности заставила задуматься инвесторов, и прежний пыл их немного угас.

Однако инициатива государственного института развития "Дом. РФ", похоже, может сдвинуть процесс с мертвой точки. Ростовской области предложили применить механизм инфраструктурных облигаций по примеру Сахалина и Тулы. Напомним, что в Тульской области этот способ финансирования поможет реализовать проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч квадратных метров, а на Сахалине - 800 тысяч квадратов.

Власти Ростовской области уже подписали соглашение с "Домом. РФ" о выпуске облигаций на восемь миллиардов рублей. Деньги должны пойти на создание дорожной, инженерной и общегородской инфраструктуры нового района.

Госкомпания создала специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке, а из доходов от них выдавать займы на строительство инфраструктуры.

Гендиректор "Дома. РФ" Виталий Мутко подчеркнул, что госкомпания совместно с региональным правительством "уже актуализировала концепцию проекта комплексной застройки бывшего аэропорта". Но сработает ли этот механизм в Ростовской области?

- Инфраструктурные облигации имеют отношение не к жилью, а к сопутствующим объектам: транспортным, инженерным, социальным, - сказала директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева. - Безусловно, их наличие важно, потому что жить в бетонной коробке в городе, но вдали от цивилизации не просто некомфортно, но уже и несообразно запросам человека. Сегодня мы в основном пользуемся инфраструктурой, которая досталась нам от советского периода с его ориентацией на человека - парки, скамейки, дорожки, спортивные площадки. Идея инфраструктурных облигаций - привлечь деньги на строительство подобных объектов.

С Бурцевой согласен кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев.

- Инфраструктурные облигации нужны для того, чтобы снизить инвестиционный риск и увеличить инвестиционную привлекательность региональных инфраструктурных проектов. Будет ли эта цель достигнута? - рассуждает Пономарев. - Не уверен, что частные инвесторы захотят вкладывать в них средства. Во-первых, инфляция может съесть доход, да и сам объект инвестиций очень непростой. Доходность таких облигаций, как правило, не слишком высокая, для них характерен длительный срок окупаемости и существенный риск. Именно поэтому государство предлагает инвесторам дополнительные преференции, такие, например, как госгарантии, и обещает передать объекты в концессию. Это новый для нас инструмент, и большинству он понятен примерно так же, как биткоин. Население, скорее, купит золото, более привычный инструмент для инвестиций, хотя и очень долгосрочный.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова считает, что необходимо время, чтобы появилось доверие к таким облигациям. Тем более что в этом проекте есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, федеральные застройщики обеспечат высокую устойчивость бизнеса, с другой - цены будут высокие, а это может снизить доходность. В США и в европейских странах на то, чтобы завоевать доверие инвесторов к таким облигациям ушли годы.

- Но это не значит, что мы не должны начинать, - утверждает Пономарев. - Тем более что положительные примеры есть. Уже существуют объекты, построенные с помощью данного механизма. Это платные автодороги: Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Москву - дублер трассы М-10, дорога Москва - Минск, которая дублирует М-1.

Эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич подчеркнула, что выпуск бумаг такого рода не что иное, как цивилизованный способ помочь бюджету. Положительный опыт использования муниципальных и региональных ценных бумаг есть не только у Москвы и Санкт-Петербурга, но и у Томска, Мордовии и других регионов. Так, в Краснодарском крае министерство финансов выплатило в прошлом году более 387 миллионов рублей дохода по облигациям 2017 и 2019 года. В министерстве пояснили, что в общей сумме госдолга края доля облигаций составляла 33,8 процента, то есть около 30 миллиардов рублей. Ценные бумаги стали одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций для региона.